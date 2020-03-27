В Новосибирске из-за угрозы коронавируса дополнительно купят 21 аппарат ИВЛ

27 Март 2020 2020-03-27T11:06:27+03:00

Об этом сообщили в минздраве области

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В пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о готовности системы медицины для борьбы коронавирусной инфекцией.

Так, министр сообщил, что закупаются аппараты искусственной вентиляции легких. Также наготове аппараты ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности.

— Сейчас мы дополнительно докупаем 21 аппарат ИВЛ. У нас в Новосибирске находятся четыре аппарата ЭКМО. Они все — в институте Мешалкина. С институтом договоренность, что при случае необходимости эти аппараты будут транспортированы в медицинские учреждения, в которых будет оказываться помощь, — сообщил Константин Хальзов.

Напомним, ранее о закупке аппаратов ИВЛ сообщал Андрей Травников. Всего работают 537 аппаратов, 21 аппарат выводится из консервации с резерва. Пока никому из зараженных коронавирусом новосибирцев эти аппараты не понадобились.

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ИСТОЧНИК KP.RU