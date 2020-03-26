«До 800 проб ежесуточно»: Андрей Травников заявил, что новосибирцев будут тестировать на коронавирус в 15 раз больше

26 Март 2020 2020-03-26T08:26:16+03:00

Андрей Травников заявил, что новосибирцев будут тестировать на коронавирус в 15 раз больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом он рассказал в программе с Владимиром Соловьевым

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как регион планирует справляться с коронавирусом. Эти слова прозвучали в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» в среду, 25 марта. По его словам, ежедневное число тестирований возрастет в полтора десятка раз.

— Тесты на коронавирус мы проводим всем новосибирцам, кто попадает под специальное наблюдение медиков. Но мы готовимся к разному развитию событий. Посчитали, что к 30 марта можем увеличить наши возможности по тестированию в 15 раз, до 800 проб ежесуточно, — сказал Андрей Травников.

Губернатор заверил, что в Новосибирской области система здравоохранения готова, есть дополнительные мощности в инфекционных отделениях. Также наготове — аппаратов искусственной вентиляции легких.

— У нас на сегодняшний день в работе 537 аппаратов. Еще 21 аппарат мы выводим из консервации с резерва и еще 21 — дополнительно у нас в закупке, — рассказал Травников.

Пока что никому из зараженных жителей Новосибирска эти аппараты не понадобились.

Напомним, к вечеру среды, 25 марта, в Новосибирске было выявлено пять зараженных. Все — женщины, которые недавно прилетели из-за рубежа.

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