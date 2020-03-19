В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T16:18:36+03:00

Об этом сообщили в Оперативном штабе

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В четверг, 19 марта, зарегистрирован новый заболевший коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

- 7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательны, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Напомним, первый случай заболевания в регионе был зарегистрирован 18 марта: инфекцию подцепила сибирячка, вернувшаяся из Парижа.

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