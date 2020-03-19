Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 марта 2020 года: к пассажирам самолета, летевшим с больной девушкой, приходят медики и полицейские

В Новосибирске с 18 марта официально есть первый заболевший пациент коронавирусом. Это девушка, которая прилетела из Франции в Россию. Сначала рейсом Париж-Москва, потом Москва-Новосибирск. Сразу из аэропорта ее госпитализировали в инфекционную больницу из-за повышенной температуры. Теперь врачи, эпидемиологи и полиция ищет всех пассажиров самолета, летевших с ней на одном борту. Пассажиры из Новосибирска уже установлены.

- В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора, сотрудники МВД и врачи связываются с каждым, чтобы оценить состояние здоровья, выдать предписание о домашней самоизоляции и взять под медицинское наблюдение. У всех будут взяты пробы на коронавирус, – пообещал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

ВИРУС ПРИЛЕТЕЛ ТРИ ДНЯ НАЗАД

Первая заболевшая коронавирусом прилетела в Новосибирск еще 15 марта. «Это молодая девушка, она не в зоне риска», — говорят в областном Минздраве.

— В Новосибирске она не контактировала с родственниками или знакомыми, ее сразу доставили в больницу, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

В региональном минздраве также добавили, что пассажирка — молодая, находится в удовлетворительном состоянии.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ЛЕТЕЛИ С ЗАБОЛЕВШЕЙ?

Роспотребнадзор и полиция установили пассажиров, которые 15 марта летели в одном самолете с заболевшей. Это был рейс SU 1462 компании «Аэрофлот». На борту было 106 человек. 63 из них — жители Новосибирска. Также на борту было семь членов экипажа. Часть этих людей уже улетела обратно в Москву, а к тем, кто остался в Новосибирске, были направлены врачи и полицейские.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов напомнил, что сейчас под карантином находится более 700 человек в Новосибирской области, из них 38 путешественников госпитализированы в инфекционную больницу с признаками ОРВИ. У 13 человек — тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. Четверо детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа, находятся в удовлетворительном состоянии.

«УЕЗЖАЙТЕ ОТСЮДА»

Сибирячка Алевтина Зюбанова столкнулась с травлей своих родителей в райцентре Болотное. Девушка вернулась из Италии 40 дней назад, недавно приехала в гости к своей маме, потом улетела обратно в Москву. Когда местные жители узнали про этот визит, они запаниковали. В соцсетях пишут: «Уезжайте отсюда».

Полицейские охраняют дом сибирячки. Фото: личный архив.

— Нам тяжело. Нас окружила полиция, а местные замучили звонками! Напряжение большое. Я прочитала в социальных сетях, что нас хотят выселить. Не ожидала такого от односельчан, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Зюбанова.

Сейчас она вместе с мужем находится в самоизоляции, полиция дежурит у их дома. В администрации города Болотное пообещали журналистам поддерживать семью, в том числе помочь им с покупками.

ГРЕЧКИ ХВАТИТ ВСЕМ

Некоторые новосибирцы бросились раскупать соль, туалетную бумагу и гречку. Тем временем в минпромторге Новосибирской области сообщили, что магазины и рынки региона имеют достаточный запас продуктов, а местные производители пополняют склады ретейлеров в штатном режиме, поэтому гречки и бумаги хватит всем.

«ОСТАВЬ ПОД ДВЕРЬЮ И УХОДИ»

Новосибирцы в два раза чаще стали заказывать еду на дом, об этом сообщили курьеры служб доставки. Вместо 150 заказов в неделю получается уже около 300, в основном это блюда из фастфуда. При этом цена на доставку выросла — с 99 рублей до 149 рублей.

Появились и новые правила доставки еды — так называемая бесконтактная доставка. Контейнер с едой ставят на рюкзак и отходят на три метра, пока клиент не заберет заказ. Передавать заказ из рук в руки запрещено.

СПОРТ НА ДОМУ

Организаторы спортивных мероприятий решили оградить зрителей от угрозы заболевания коронавирусом. По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, отменяются или переносятся крупные спортивные мероприятия. Это всероссийские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir», международный турнир по каратэ «Кубок Успеха», всероссийский волейбольный турнир Кубок ЕКВ. Полуфинал. ВК «Локомотив» — ВК «Зенит».

БАЛЕТ И ОПЕРА НА КАНИКУЛАХ ДО МАЯ

Новосибирский академический театр оперы и балета закрывается для зрителей на полтора месяца. Руководство НОВАТ сообщило, что с 19 марта переносит показы опер, балетных постановок и концерты оркестра на начало мая. Театр вновь откроет двери для зрителей в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра.

ПРАВОСУДИЕ БЕРЕТ ПАУЗУ

Новосибирские суды тоже переходят на особый режим работы до 10 апреля. Теперь граждане не могут принести иск — только отправить документы через электронные интернет-приемные или по «Почте России». Часть дел будут рассматривать по видеоконференц-связи, при наличии технической возможности.

— Рассматриваются только категории дел безотлагательного характера — об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. А также в порядке приказного, упрощенного производства, — сообщили в Новосибирском областном суде, добавив, что вход в здание участникам этих процессов будет возможен только после бесконтактного измерения температуры тела специальным устройством (с использованием пирометра).

«УМНЫЕ» МАСКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Китай будет испытывать новейшие разработки сибирских ученых для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в СО РАН. Сибирские ученые представили три вида особенных масок от коронавируса, тест-системы и вакцины ускоренного действия. Угроза пандемии ускорило научное сотрудничество между странами, уверены специалисты.

ЮМОР — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Новосибирцы не теряют чувства юмора — и продолжают наполнять соцсети смешными выходками на тему коронавируса. Вчера, 18 марта, на улице Авиастроителей в Новосибирске заметили двоих сибиряков в противогазах и химзащитных костюмах. Многих пользователей соцсетей раздражает паника вокруг коронавируса, другие считают шутки неуместными. Кстати, КВН-Сибирь решили не отменять, соревнования юмористов состоятся, только будут они без зрителей, запись потом покажут по телевизору.

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