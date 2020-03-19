Стали известны новые подробности о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

19 Март 2020 2020-03-19T07:10:57+03:00

Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

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В четверг, 19 марта, в областном правительстве прошел брифинг, на котором министра здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал ситуацию угрозы коронавируса.

- Заграницей жительница Новосибирска, у которой подтвердился диагноз коронавируса, путешествовала около недели. Она молодая, не в зоне риска. Ее состояние удовлетворительное. В Новосибирск она прилетела одна, без родных и друзей, - сообщил министра здравоохранения.

Напомним, в среду, 17 марта, Роспотребнадзор РФ сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирской области. Это женщина, она прилетела 15 марта из Франции в «Шереметьево», а потом в «Толмачево». В новосибирском аэропорту медицинская служба зафиксировала у нее повышение температуры. Сибирячку сразу госпитализировали в инфекционную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU