Оставь под дверью и уходи: из-за угрозы короновируса новосибирцы стали в два раза чаще заказывать еду

18 Март 2020 2020-03-18T08:30:26+03:00

Теперь из рук в руки еду курьерам передавать нельзя, нужно отойти на три метра, пока клиент сам не заберет. Фото: Вячеслав

Курьер рассказал, что изменились ли вкусовые предпочтения новосибирцев во время эпидемии и какие меры безопасности они предпринимают

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Жители Новосибирска стали заказывать еду на дом в два раза чаще. Об этом КП-Новосибирск рассказал курьер одной из фирм доставки. По его словам, ажиотаж связан с угрозой коронавируса: люди серьезно отнеслись к рекомендация медиков и стараются лишний раз не покидать свои дома.

— Если раньше я делал 150 заказов в неделю, то сейчас эта цифра увеличилась примерно до трехсот. Это в среднем, — поделился с КП-Новосибирск курьер по имени Вячеслав. — А вот вкусовые предпочтения клиентов не изменились. По-прежнему, чаще всего заказывают фастфуды.

Из нового — повысилась цена на доставку. Раньше она стоила 99 рублей, а сейчас 149 рублей.

По словам Вячеслава в компании серьезно отнеслись к вопросу безопасности: никому не хочется стать разносчиком заразы.

— Нам в обязательно нужно было пройти электронный тест, а еще ознакомиться с новыми правилами доставки. Мы должны обязательно быть в резиновых перчатках и масках, а еще ни в коем случае не передавать еду лично в руки заказчику. Сейчас действует так называемая бесконтактная доставка: ставишь контейнер с едой на рюкзак и отходишь на три метра, пока клиент не забрал еду, — рассказал Вячеслав.

Вот только если с перчатками проблем нет, то масок в аптеках попросту нет, сетует курьер. Он старается прикрыть лицо шарфом, а еще для профилактики пьет витамины.

— Конечно, страшно. Никогда не знаешь, кто за дверью квартиры: здоровый человек или носитель вируса, — признается доставщик еды. — Но мысли уйти на карантин или уволиться нет: заработок терять не хочется.

Напомним, на карантине в Новосибирске находится более 500 человек. Ни одного подтвержденного случая заражения нет.

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