Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T17:38:40+03:00

Оперный театр в Новосибирске объявил о переносе всех своих спектаклей и показов из-за угрозы коронавируса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменения в афише и порядок возврата билетов появится на официальном сайте театра 19 марта

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Оперный театр в Новосибирске объявил о переносе всех своих спектаклей и показов из-за угрозы коронавируса.

— В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и постановлением Правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра, — сообщили в пресс-службе театра.

Тем, кто уже успел приобрести билет беспокоится не о чем: они будут действительны на новые даты. Изменения в афише и порядок возврата билетов появится на официальном сайте «НОВАТА» 19 марта до полудня.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Новосибирске был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшей оказалась женщина, прилетевшая из Парижа: в настоящее время она находится в инфекционной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU