Установлены все пассажиры рейса Москва-Новосибирск, летевшие в одном самолете с больной коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T07:37:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 19 марта, в областном правительстве прошел брифинг, на котором министра здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал ситуацию угрозы коронавируса. Он рассказал о пассажирах, летевших одним рейсом с заболевшей коронавирусом жительницей Новосибирска.

— На борту было 106 человек из них жители Новосибирска — 63 человека. Также было семь членов экипажа, — сообщил Константин Хальзов. — По каждому определен адрес, медики пошли по адресам, чтобы всех осмотреть и оценить их состояние, выдать предписания от Роспотребнадзора для осуществления карантина. По тем пассажирам, которые проживают в других регионах, местным властям передана вся необходимая информация. Известно, что часть из них уже снова вернулось в Москву.

Также министра здравоохранения Новосибирской области ответил, почему вместе с заболевшей коронавирусом женщиной не задержали в аэропорту сразу всех пассажиров, чтобы потом не искать людей по адресам.

— Круг контактов определяется тогда, когда у человека подтверждается диагноз, — прокомментировал Хальзов.

По словам министра здравоохранения региона, в настоящее время под карантином находится более 700 человек, из них 38 госпитализированы в инфекционную больницу. Это те люди, которые были в странах, где есть зараженные коронавирусом и у них наблюдаются признаки ОРВИ. У 13 человек — тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни с кем не контактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске.

Женщина вернулась из Франции 15 марта. (подробнее)

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске: человек изолирован

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске был выявлен в минувшие сутки (подробнее).

Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе (подробнее).

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU