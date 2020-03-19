2020-03-19T07:37:11+03:00
Общество

Установлены все пассажиры рейса Москва-Новосибирск, летевшие в одном самолете с больной коронавирусом

Среди них было 38 новосибирцев
Татьяна СОЛОВОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Установлены все пассажиры рейса, на котором летела жительница Новосибирска, зараженная коронавирусом.Установлены все пассажиры рейса, на котором летела жительница Новосибирска, зараженная коронавирусом.
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В четверг, 19 марта, в областном правительстве прошел брифинг, на котором министра здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал ситуацию угрозы коронавируса. Он рассказал о пассажирах, летевших одним рейсом с заболевшей коронавирусом жительницей Новосибирска.

— На борту было 106 человек из них жители Новосибирска — 63 человека. Также было семь членов экипажа, — сообщил Константин Хальзов. — По каждому определен адрес, медики пошли по адресам, чтобы всех осмотреть и оценить их состояние, выдать предписания от Роспотребнадзора для осуществления карантина. По тем пассажирам, которые проживают в других регионах, местным властям передана вся необходимая информация. Известно, что часть из них уже снова вернулось в Москву.

Также министра здравоохранения Новосибирской области ответил, почему вместе с заболевшей коронавирусом женщиной не задержали в аэропорту сразу всех пассажиров, чтобы потом не искать людей по адресам.

— Круг контактов определяется тогда, когда у человека подтверждается диагноз, — прокомментировал Хальзов.

По словам министра здравоохранения региона, в настоящее время под карантином находится более 700 человек, из них 38 госпитализированы в инфекционную больницу. Это те люди, которые были в странах, где есть зараженные коронавирусом и у них наблюдаются признаки ОРВИ. У 13 человек — тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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