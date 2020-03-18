Анна Терешкова: «Из-за коронавируса КВН-СИБИРЬ пройдет в прямом эфире без зрителей

18 Март 2020 2020-03-18T20:08:32+03:00

В среду, 18 марта, прошло совещание по вопросу проведения культурных и спортивных мероприятий в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения коснуться и других мероприятий, запланированных в Новосибирске

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 марта, прошло совещание по вопросу проведения культурных и спортивных мероприятий в Новосибирской области. По его итогам было принято решение об отмене и переносе еще нескольких запланированных мероприятий в связи с ситуацией с коронавирусом.

— В связи с обеспечением противодействия коронавирусной инфекции будут отменены или проведены в ином формате такие мероприятия, как Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir», Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха», Кубок ЕКВ. Полуфинал. ВК «Локомотив» — ВК «Зенит», а КВН-СИБИРЬ пройдет в формате прямого эфира без участия зрителей, — написала на своей странице в фейсбук глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, 18 марта стало известно о первом случае заражения коронавируса в Новосибирске. Заболевшей оказалась женщина, прилетевшая из Парижа. Ее отвезли в больницу сразу из аэропорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске: человек изолирован

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске был выявлен в минувшие сутки (подробнее).

Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе (подробнее).

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса

Изменения в афише и порядок возврата билетов появится на официальном сайте театра 19 марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU