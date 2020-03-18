«Нас окружила полиция, а местные замучили звонками!»: семья из Болотного попала в опалу из-за дочки, приехавшей из Италии

27-летняя Алевтина Зюбанова и не подозревала, что ее визит к родителям в родной райцентр Болотное наделает столько шуму и обернется травлей в маленьком сибирском городке. Девушка 40 дней назад вернулась из Италии, тогда в стране был только один заразившийся коронавирусом. Чувствовала себя сибирячка нормально, впрочем как и сейчас, поэтому в поликлинику не обращалась. 14 марта Алевтина прилетела в Новосибирск, заглянула на несколько часов и к маме в Болотное, а потом спокойно улетела в Москву. Но вот родителей Алевтины местные врачи посадили на карантин. Все бы ничего, однако информация об этом просочилась в социальные сети, и теперь семье Алевтины названивают односельчане, кричат: «Уезжайте отсюда!» Мракобесие да и только. К дому семьи приставили полицейских, а вот как им купить продукты, медикаменты - об этом никто не знает да и не беспокоится…

Эту справку жители Болотного «размножили» в мессенджерах. Фото: личный архив.

«БЕССОВЕСТНАЯ ДЕВКА»

Алевтина Зюбанова отдыхала в Италии с 1 по 5 февраля в компании подруг. Говорит, что остальным девушкам такого пристального внимания не уделяли. Да и у нее самой ничего не спрашивали до визита в Болотное. Только после отъезда на сотовый сибирячки поступил звонок от главврача районной больницы Владимира Нестеренко - он спросил, нет ли у девушки температуры.

- Потом я узнала, что к моим родителям приехала «Скорая», врачи были в масках. Спросили имена, дату рождения, номера телефонов, а через несколько часов по интернету кто-то начал распространять справку, что мои родители больны! Откуда это взялось, неизвестно, - рассказала КП-Новосибирск Алевтина.

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Алевтина снова связалась с врачом больницы.

- Он начал мне говорить странные вещи, что я бессовестная девка, которая специально приехала в Болотное, чтобы заразить всех людей, что в Болотном же есть дети… Я спросила: «А мне что делать? Я же, по-вашему, источник заболевания. Вы, как врач, подскажите мне, как поступить, где сдать анализы». Он ответил, что раз я не в Болотном, то это чисто мое дело, - передает диалог девушка.

В понедельник к родителям снова приехали врачи, измерили температуру, дали бланк заявления, в котором указано, что они не имеют права контактировать с другими людьми. Со среды, 18 марта, возле дома семьи дежурит полиция - следят, чтобы люди, находящиеся под карантином, никуда не выходили. Да и чтобы с ними самими соседи не сделали ничего плохого…

Девушка получила много таких сообщений. Фото: личный архив.

«НЕ ОЖИДАЛА ТАКОГО ОТ ОДНОСЕЛЬЧАН!»

Елена и Сергей - родители Алевтины - оказались в непростой ситуации. Их закрыли на карантин, который, возможно, и обусловлен мерами безопасности, но куда страшнее оказалась травля односельчан. Фото со справкой, именами и фамилиями родителей разлетелось по мессенджерам со скоростью клика. За день Алевтина получила десяток таких сообщений от старых знакомых с припиской: «Это правда?» Елене звонят коллеги, односельчане. Многие не стесняются в выражениях. До семьи даже дошла информация, что на одном из собраний на работе кто-то предложил выселить семью из Болотного.

- Нам тяжело. Нас окружила полиция, а местные замучили звонками! Напряжение большое. Я прочитала в социальных сетях, что нас хотят выселить. Не ожидала такого от односельчан, - поделилась с КП-Новосибирск Елена Зюбанова.

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По словам Алевтины, ее маме звонят по несколько раз на дню, слышит она отнюдь не слова поддержки, из-за этого у женщины поднимается давление.

- Мама сказала, что у них дома нет запаса продуктов, а на карантине сидеть еще 10 дней. Но об этом никто в больнице не переживает, - расстраивается дочь.

«У НАС МАЛЕНЬКАЯ ДЕРЕВНЯ, МЫ БЫСТРО ЗАПОЛЫХАЕМ»

Мы попросили главврача районной больницы объяснить, как информация с личными данными родителей Алевтины просочилась в мессенджеры и как вообще врачи получили информацию о девушке, 40 дней назад посетившей Италию.

- Информацию получили из Роспотребнадзора и регионального минздрава. Нам прислали список всех, кто был в аэропорту. Пришлось отрабатывать все связи девушки. Да, она сама в порядке, однако человек может и не болеть, но быть носителем. У нас маленькая деревня, мы быстро заполыхаем. То, что по соцсетям пошло, это не справка. Это кто-то распечатал и написал: «справка». В соцсетях всякую грязь льют. То, что мы сделали, - исполнили приказ: выдали больничный, отправили людей на карантин. Все по инструкции. А кто будет для них продукты покупать… Можно посмотреть, как это было в Китае. Соцслужбы, видимо, какие-то должны позаботиться, родственники через забор перекинуть, - ответил на вопросы КП-Новосибирск главврач районной больницы Владимир Нестеренко.

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«Комсомолка» также обратилась в администрацию города, нас попросили подать письменный запрос, но чуть позже и. о. главы города Сергей Кравец сам вышел на связь. Сначала он сказал, что не в курсе ситуации и травли жителей, так как по местному телевидению и в газете об этом не писали. Потом попытался отправить корреспондента в районную администрацию. Однако в итоге согласился оказать семье посильную помощь. На данный момент родителям Алевтины предложили в случае необходимости продуктов или медикаментов обращаться в администрацию.

- Я же хочу, чтобы родителей просто сняли с этого карантина, - говорит девушка. - Я готова сдать какие угодно анализы для этого. Хочу, чтобы жители села узнали, что вся наша семья здорова и никого не надо выселять…

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