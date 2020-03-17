«Я и на работе в ней буду сидеть»: семейная пара устроила тестовую прогулку в максах-респираторах

Житель города Бердска фотограф Алексей Юша вместе с супругой Лидией устроили настоящий перформанс. Вышли на улицу в масках-респираторах, которые напоминают отчасти противогазы. Полное обмундирование от коронавируса.

- Наш сын в Москве живет, съездил в командировку в Чехию, вернулся и приболел, температура поднялась. В поликлинику не пошел, побоялся от других людей заразу подхватить. Сам изолировался - вроде у него обычная ангина. Но все мы, конечно, испугались. Сын настаивал: «Купите маски». Ну мы сразу самые надежные и купили, - рассказал КП-Новосибирск Юрий.

Дышать в таких масках сложнее. Зато на душе спокойнее. Фото: Галина ЮША.

Маски с фильтрами взяли в магазине, где продают абразивные средства и защиту от паров краски. Две штуки обошлись в 10 900 рублей. На чеке указано: «Полнолицевая маска серии 6000, средний размер».

Для протокола супруги решили выйти на улицу - испытать обновку и все заснять на видео, посмотреть, как отреагируют прохожие.

- У одной пенсионерки был рот до ушей. А дети лет 10 - 12 чуть ли не хором начали кричать: «Посмотрите, маски от коронавируса!» Даже дети знают об опасности, - говорит сибиряк.

В магазине никто в горожан пальцем не тыкал. Фото: Галина ЮША.

Семейная пара зашла также в магазин. Покупатели, конечно, обратили внимание на людей в масках: кто-то просто глаза округлил, другие рассмеялись. В принципе, реакция не из ряда вон. Хотя так бывает не всегда.

- Моя дочь не так давно ехала в маршрутке из Новосибирска в Бердск. Была в обычной медицинской маске. Так одна пожилая женщина все 45 минут пути возмущалась: «Что вы сеете панику! Вы, сволочи, людей запугиваете! Если больная, сиди дома». Вот такие у нас сограждане.

Какая маска защити от коронавируса?

Юрий уточняет: супермаски прошли пока лишь испытательную прогулку. Надо же было понять, насколько в них удобно, не жмут ли, не трудно ли дышать. Никаких глобальных неудобств люди не почувствовали. Дышать тяжелее процентов на 20, из-под ушей пот течет - вот и все неудобства. Как только супруги Юша узнают, что в Новосибирске или Бердске появился первый человек, зараженный коронавирусом, маски начнут носить каждый день.

- Это наша реальность через месяц или два. Я и на работе в ней буду сидеть. У меня свое фотоателье, с людьми общаюсь. Думаю, если ситуация усугубится, то я приобрету еще и шланг специальный для этого противогаза - его можно будет выпустить вторым концом в окошко, так еще безопаснее будет, - готовится бердчанин.

Прохожие оборачивались и улыбались. Фото: Галина ЮША.

Юрий уверяет: прогулку в противогазах снимали не ради хайпа - действительно чувствуют угрозу, опасаются заразиться. Подготовка идет полным ходом: не только куплены маски, супруги начали также тренироваться, занимаются бегом и спортивной ходьбой.

- Начали спортом заниматься, так как слышали, что это полезно, необходим хороший иммунитет, чтобы противостоять заразе, - заявляет сибиряк и советует всем остальным также начать побольше беспокоиться о своем здоровье.

Уважаемые читатели, а вы поддались паническим настроениям или беспокойству? Когда планируете начать носить маски?

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