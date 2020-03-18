Режим повышенной готовности в Новосибирской области из-за коронавируса: пациентов с ОРВИ просят вызывать врачей на дом

В Новосибирске и области вводится режим повышенной готовности с 14.00. Связано это с грозой распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Новосибирской области. Напомним, в соседнем Кузбассе уже зарегистрированы первые заболевшие. Власти Новосибирска отменяют крупные международные форумы и мероприятия. Как город подготовился к угрозе коронавируса — в хронике новостей КП-Новосибирск.

«ПАССАЖИРЫ РЕЙСА №1462»

По официальной информации, на территории Новосибирской области нет зараженных коронавирусом. Однако на карантине сейчас находятся 617 человек — все они вернулись из Китая, Италии и других стран, где обнаружен коронавирус. Эти люди пробудут в самоизоляции 2 недели. Новосибирцы, которые 7 марта прилетели рейсом №1462 из Москвы (именно на этом самолете летели двое жителей Кемерово, подхватившие коронавирус в Италии), также обязаны пройти карантин в течение 14 дней.

Несмотря на это, в соцсетях и мессенджерах регулярно появляются слухи о зараженных новосибирцах — их каждый раз официально опровергают. Последний слух, который официально опровергли в областном минздраве, о якобы зараженных студентах НГУ и жителях Кольцово: такого на самом деле не было.

КАШЛЯЕТЕ? ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА НА ДОМ!

Оперштаб Новосибирской области в связи с режимом повышенной готовности изменил регламент посещения поликлиник пациентов.

— Жителям региона при первых симптомах ОРВИ нужно незамедлительно вызвать врача на дом, без посещения медицинских организаций, — настоятельно подчеркивают в оперштабе.

ГДЕ КУПИТЬ МАСКИ И КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ?

Новосибирцы заметили рост цен на медицинские маски в аптеках, в некоторых их уже раскупили. Стоимость обычной медицинской маски выросла до 22 рублей. Некоторые предприимчивые портные решили подзаработать и стали шить модные маски на заказ по цене от 100 рублей. Спросом пользуются и бьюти-маски для маникюра и колорирования с угольным фильтром, они стоят от 250 рублей.

Тем временем ученые рассказали, что любая маска будет полезна, только если она плотно прилегает к лицу. Если же есть щели, или клапаны в респираторах сделаны не прочно, то толку от такой маски будет меньше.

Ученые прокомментировали, какая маска лучше защищает.

А РЕСПИРАТОР? НАСКОЛЬКО ЭТО УДОБНО?

Житель города Бердска фотограф Алексей Юша вместе с супругой Лидией решили перестраховаться и закупили дорогие респираторы. Вышли на пробную прогулку. Сходили в магазин, прошлись по улице. И рассказали нам о реакции на них людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766967" frameborder="0"></iframe> Респиратор против коронавируса: пара прогулялась по городу в необычных масках.

Из неудобств — все тыкают пальцем и дышать чуть тяжелее, а также «пот из-под ушей льется». Респираторы семейная пара купила, после того как сын-москвич съездил в Чехию и слег с температурой. Коронавирус у него не нашли, но маски с испуга купила вся семья.

Семейная пара из Бердска в магазине. Фото: Галина ЮША.

МАСКУ ИЗ ГРЕЙПФРУТА ВИДЕЛИ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765798" frameborder="0"></iframe> От лифчика до цитруса: как мы делали медицинские маски из подручных средств.Алена МАРТЫНОВА

Блогеры подхватили массовый спрос на маски и стали изобретать свои собственные из подручных средств.

Журналисты КП-Новосибирск Вадим Алексеев и Анна Пашагина тоже поучаствовали во флешмобе — изготовили маски из грейпфрутов, бюстгальтера и бутылок. Самая удобная, кстати, из нижнего белья. Ее даже ученые одобрили.

Наш корреспондент Анна Пашагина в пикантной самодельной маске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Новосибирские школьники сегодня отправятся по домам — власти перенесли каникулы на неделю раньше. Теперь сроки школьных каникул — с 18 марта по 1 апреля. Однако, преподаватели не будут отдыхать во время каникул — им предстоит проработать возможность дистанционного обучения.

— Совместно с министерством образования будут проводится мероприятия, чтобы мы имели детальную разработку с дистанционным обучением, если возникнет такая необходимость — сказал КП-Новосибирск Рамиль Ахметгареев, начальник департамента образования мэрия города Новосибирска.

НИКАКИХ БОЛЬШЕ ВЕЧЕРИНОК

В Новосибирске отменяют все форумы, спектакли и концерты с числом участников более пяти тысяч человек. Под отмену попал фестиваль «Крымская весна». Другие мероприятия — образовательный форум и выставка «УчСиб», транспортный форум «Транспорт Сибири», международный форум «Технопром» будут перенесены или отменены.

Знаменитый Транс-Сибирский Арт-фестиваль пройдет без зарубежных музыкантов из стран Азии, Италии и других государств в зоне риска. Организаторы сохранили российскую часть программы и мероприятие состоится.

У СПОРТСМЕНОВ ТОЖЕ ПЕРЕРЫВ

Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir», Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха», Кубок ЕКВ. Полуфинал. ВК «Локомотив» — ВК «Зенит», отменены. Также на данный момент происходит отмена и перенос на осень крупных муниципальных соревнований и мероприятий, которые должны были проходить в нашем городе до 1 мая.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился отменить все массовые мероприятия в городе до 1 мая. Под отмену попали фестиваль «Студенческая весна», запланированная на 20 марта, и театральный фестиваль «АпАРТе», который анонсировали с 25 по 29 марта. Игра «КВН-Сибирь» будет проходить 21 марта в ДК Горького без зрителей.

НА КАКИЕ КОНЦЕРТЫ МОЖНО ХОДИТЬ?

Сначала минкульт Новосибирской области не стал отменять культурные мероприятия и концерты, куда придет не более 500 человек. Шесть дней спустя эта цифра поменялась.

— Будут закрыты мероприятия с массовым пребыванием, сейчас мы должны определиться по конкретному количеству человек и по графику проведения. Международные соревнования, фестивали и прочие культурные мероприятия с участием иностранцев по всей России уже запрещены. Сейчас мы больше склоняемся к тому, что можно проводить мероприятия с небольшим числом людей, около 30 человек. Все остальные будут не рекомендованы, — сообщила КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

ЗА «СИБИРЬ» ОБИДНО

Хоккейная «Сибирь» могла бы выйти в полуфинал КХЛ по результатам схватки с казахстанским ХК «Барыс», но игра не состоится. Команда из ближнего зарубежья решила не участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина из-за угрозы коронавируса. В результате снятия соперников ХК «Сибирь» могла бы автоматически пройти в полуфинал турнира, но этого пока не случилось. Континентальная хоккейная Лига официально сообщила, что розыгрыш Кубка Гагарина будет приостановлен на одну неделю.

— Мы (в полуфинал — прим. «КП-Новосибирск») не выходили, такие решения может принять только Континентальная хоккейная Лига. На данный момент таких решений нет. Можно следить за обновлениями на их сайте, — сообщила пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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