Стало известно, вышла ли досрочно «Сибирь» в полуфинал Кубка Гагарина из-за коронавируса
Говорить о выходе ХК «Сибири» в полуфинал Восточной конференции КХЛ из-за снятия казахстанского «Барыса» пока преждевременно, официальное решение примет руководство лиги, заявил КП-Новосибирск представитель клуба Мария Левинская.
— Мы никуда не выходили, такие решения может принять только Континентальная хоккейная Лига. На данный момент таких решений нет. Можно следить за обновлениями на их сайте, — сообщила Мария Левинская.
Свою позицию Континентальная хоккейная Лига обозначила на своем официальном ресурсе.
— Мы приняли решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги. Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно, — сказано в сообщении.
Напомним, накануне, 16 марта, стало известно, что ХК «Барыс» из Казахстана не сможет продолжить участие в розыгрыше из-за угрозы коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU