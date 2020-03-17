Стало известно, вышла ли досрочно «Сибирь» в полуфинал Кубка Гагарина из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T10:11:58+03:00

Заявление о том, что «Сибирь» в полуфинале Кубка Гагарина преждевременное. Фото: ХК «Сибирь»

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Говорить о выходе ХК «Сибири» в полуфинал Восточной конференции КХЛ из-за снятия казахстанского «Барыса» пока преждевременно, официальное решение примет руководство лиги, заявил КП-Новосибирск представитель клуба Мария Левинская.

— Мы никуда не выходили, такие решения может принять только Континентальная хоккейная Лига. На данный момент таких решений нет. Можно следить за обновлениями на их сайте, — сообщила Мария Левинская.

Свою позицию Континентальная хоккейная Лига обозначила на своем официальном ресурсе.

— Мы приняли решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги. Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно, — сказано в сообщении.

Напомним, накануне, 16 марта, стало известно, что ХК «Барыс» из Казахстана не сможет продолжить участие в розыгрыше из-за угрозы коронавируса.

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