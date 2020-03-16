«Сибирь» не сыграет с хоккеистами «Барыса» из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:39:42+03:00

Продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта также остановлена

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В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала Конференции «Восток» в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

— Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена. О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас посредством публикации новостей в наших официальных источниках, — такое сообщение появилось на официальном сайте хоккейного клуба.

В свою очередь ХК «Барыс» подтвердил, что снимается с игр.

— В связи с Указом Президента Республики Казахстан о введении с 16 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан, — информирует «Барыс».

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU