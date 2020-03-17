Из-за угрозы коронавируса каникулы в новосибирских школах начнутся на неделю раньше

17 Март 2020 2020-03-17T13:08:33+03:00

Отдыхать дети будут с 18 марта по 1 апреля

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С 18 марта у новосибирских школьников начнутся каникулы, которые продлятся до 1 апреля. Причина тому – угроза короновирус. Об этом заявил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

- Внешние факторы сегодня показывают, что показатели по ОРВИ и гриппу стабильно идут к снижению. Но тем не менее образовательные учреждения города будут готовы к ведению работы в рамках дистанционного обучения, - сообщил журналистам на брифинге Рамиль Ахметгареев.

Однако преподаватели во время каникул отдыхать не будут:

- Это время каникул для ребятишек. И оно не является временем отдыха для педагогов. Совместно с министерством образования будут проводится мероприятия, чтобы мы имели детальную разработку с дистанционным обучением, если возникнет такая необходимость – сказал КП-Новосибирск Рамиль Ахметгареев.

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