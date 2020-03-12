2020-03-12T11:43:15+03:00
Общество

«Не более 500 человек»: какие концерты отменят из-за угрозы коронавируса в Новосибирске

Музыканты из Китая, Кореи и других стран не поедут на Транс-Сибирский Арт-фестиваль
Никита МАНЬКО
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Музыканты из Азии не готовы две недели ждать концерта в карантинеМузыканты из Азии не готовы две недели ждать концерта в карантинеФото: Андрей КОПАЛОВ
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Крупные новосибирские форумы «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром» оказались под угрозой срыва из-за коронавируса. Но организаторы спешат успокоить: новосибирцы попадут на Транссибирский Арт-фестиваль. Правда, часть музыкантов не приедет: дело в том, что по прилету они попадут в двухнедельный карантин, а артисты из-за плотного графика выступлений не мог себе этого позволить.

Ранее власти Новосибирска сообщили об отмене международных фестивалей и форумов из-за угрозы распространения коронавируса. К примеру, в регионе отменен фестиваль «Крымская весна», который был запланирован на 15 марта. Но все-таки отменят далеко не все:

— Многие концерты и фестивали, организованные министерством культуры Новосибирской области, пройдут, как и было запланировано. Эти мероприятия культурно-досуговой сферы проходят в закрытых помещениях и предполагают не более 500 участников и зрителей, — прокомментировали «КП-Новосибирск» в пресс-службе регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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