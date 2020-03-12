2020-03-12T08:30:03+03:00
Общество

Выставку УчСиб могут перенести из-за эпидемии коронавируса

Изначально мероприятие должно было пройти с 19 по 21 марта
Екатерина КОМЯКОВА
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Выставку УчСиб могут перенести из-за мировой эпидемии. Фото: учебнаясибирь.рфВыставку УчСиб могут перенести из-за мировой эпидемии. Фото: учебнаясибирь.рф
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Региональные власти заявили о возможной отмене ряда массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса в мире. Под угрозой переноса или отмены оказался форум Технопром и выставка «Учебная Сибирь». Последняя должна была пройти с 19 по 21 марта.

— Губернатор сказал о возможности переноса УчСиба, а не отмены. Мы надеемся, что мероприятие состоится, — рассказали КП-Новосибирск организаторы выставки. — Пока мы ждем окончательного решения.

По рекомендациям федерального центра следует отменить мероприятия, на которых численность посетителей превышает 5 тысяч человек. В связи с этим под вопросом оказываются и массовые концерты. Одно из крупных шоу должно пройти в Новосибирске 17 марта, это выступление Тилля Линдеманна. Как отметили организаторы концерта, число посетителей не должно превысить 5 тысяч человек, поэтому мероприятие не отменят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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