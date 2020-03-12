Стало известно, отменят ли концерт Rammstein в Новосибирске из-за угрозы коронавируса
Концерт Тилля Линдеманна в Экспоцентре, против которого взбунтовались феминистки, православные активисты и помощники депутата, мог оказаться под угрозой срыва. Ранее из-за угрозы коронавируса пришлось отменить празднование «Крымской весны» в Новосибирске. Однако выступление группы Rammstein состоится.
— Есть рекомендация на федеральном уровне — отменять мероприятия с численностью участников свыше 5 тысяч. Но именно приказа для Новосибирска пока нет, — пояснила КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Организаторы концерта пояснили, что количество гостей будет меньше 5 тысяч.
— Мы как раз вписываемся: у нас больше пяти тысяч человек на концерте не будет. К мероприятию готовимся, концерт в любом случае пройдет 17 марта, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в агентстве «Concert54».
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