«Он насиловал девушек!»: феминистки, православные активисты и общественник-коммунист хотят сорвать концерт Rammstein

Новосибирцы взбунтовались против концерта солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен состояться 17 марта в «Новосибирск Экспоцентре». Феминистки, православные активисты и даже помощники депутата не хотят пускать иностранца в город. У каждого из них свои аргументы. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали всех и узнали, что грозит городу в случае отмены концерта.

КОТИК ПРОТИВ ТИЛЛЯ

Это уже не первый случай, когда новосибирские активисты хотят отменить концерт зарубежного исполнителя. Так, в 2014 году они сорвали выступление Мэрилина Мэнсона: шумели так, что король эпатажа побоялся ехать к «сумасшедшим русским» в Сибирь.

Сегодня новосибирскую общественность взбудоражил откровенный клип Тилля Линдеманна, который вышел в начале февраля. Видеоролик местами шокирует.

Роман написал обращение в мэрию. Фото: Роман КОТИК.

Самым первым против концерта солиста немецкой группы выступил Роман Котик, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Алексея Андреева. Мужчину возмутило, что столь неоднозначный персонаж приедет с концертом в юбилейный год, когда страна празднует 75-летие Победы.

- В преддверии этой даты надо приглашать других гостей - Лещенко или «Любэ», - рассуждает Котик. - Однако суть даже не в самом концерте, а в том, как его рекламируют. Выложили ужасное видео в социальные сети, пропагандируют насилие. Все это происходит в преддверии праздника. Я считаю, что это неправильно. Со мной даже связывался директор концертного агентства, уверял, что все будет спокойно. Ну а кто в обратном-то признается? Я написал письмо мэру, чтобы на эту проблему обратили внимание. Жду, когда ответят. Думаю, это будет ближе к концерту. Если же никакой реакции не последует, то я запланировал пару акций, пока не буду о них подробно рассказывать.

«ЗА РИСУНКИ САЖАЮТ, А ЗА КЛИП?»

Следом к помощнику депутата-коммуниста внезапно присоединились новосибирские феминистки. Девушки тоже выступили против концерта Линдеманна в городе. Их аргумент - последний клип немецкой группы.

- Он насиловал девушек на видео! Причем снимались в клипе наши девушки, из России. Получается, мужчины, которые, например, приезжают из Европы, думают, что могут насиловать русских девушек, - поделилась с КП-Новосибирск Александра Шугай, которая называет себя экофеминисткой.

Высказывая свою позицию, девушка вспомнила случай с защитницей ЛГБТ Юлией Цветковой. Ту посадили за порнографические рисунки. Только в них, по словам Шугай, не было ничего страшного.

Новосибирские феминистки тоже выступили против концерта. Фото: Новосибирская Феминистская группа

- И в это же время людей, которые снимают насилие на видео, принимают, рекламируют их концерт. А ведь именно это настоящая порнография, а не рисунки из паблика в соцсетях, - возмущена общественница.

Другая феминистка Анастасия (имя изменено. - Прим. ред.) написала в мэрию обращение, в котором просит запретить концерт Тилля и объявить его персоной нон грата в Новосибирске.

- Мы выступаем не против творчества Линдеманна, а против его деятельности по незаконному изготовлению и распространению порнографии, что бросает тень на всю его творческую деятельность. Мы считаем, что порнография не имеет отношения к творчеству, а является формой насилия в отношении женщин и пропаганды ненависти к женщинам, - объяснила КП-Новосибирск Анастасия.

«ПУСТЬ ЕГО ДОПРОСЯТ»

И вот к феминисткам, как бы это ни было неожиданно, присоединилось движение православных активистов «Сорок сороков». Участники тоже против проведения концерта в Новосибирске. Их тоже возмутил клип Линдеманна.

- В нашей стране съемка такого видео приравнивается к уголовно-наказуемому деянию. Как солист группы может спокойно передвигаться, непонятно. Его даже не допросили сотрудники правоохранительных органов! Пусть допросят, - сказал в интервью КП-Новосибирск Георгий Солдатов, один из членов движения.

Православные активисты тоже будут писать жалобы. Только не мэру. Они собираются жаловаться на Rammstein силовикам - в МВД, СКР и прокуратуру.

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