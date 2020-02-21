«Сеет разврат и насилие»: помощник депутата просит отменить концерт лидера «Rammstein» в Новосибирске

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:16:35+03:00

Мужчина утверждает, что он неуместен в преддверии празднования 75-летия Великой Победы

Изменить размер текста: A A

Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева Роман Котик попросил Анатолия Локтя отменить в городе концерт лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна. Сибиряк утверждает, что это мероприятие неуместно в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

— Немецкий вокалист планирует организовать очередной концерт в нашем городе. Я конечно не религиозный фанат и не могу назвать себя закоренелым консерватором, но совершенно уверен, что подобного рода мероприятия — это глумление над памятью людей воевавших с фашистской Германией, — пишет Роман Котик на своей странице «Вконтакте».

Мужчина решил обратиться с этим вопросом сразу к мэру города. Текст своего письма с требованием отменить концерт он опубликовал в сети.

Мужчина решил обратиться с этим вопросом сразу к мэру города. Фото: vk.com/romankotik54

— Новосибирские девушки уже начали рассылать друг другу в соцсетях приглашения на афтепати концерта. Вспоминая его прошлые скандальные клипы, становится ясно, с какой целью он зовет к себе российских девушек, — пишет сибиряк в своем письме. — Получается, что в преддверии празднования Великой Победы, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, сеет разврат и насилие и распевает песни фривольного толка на немецком языке.

Сибиряк потребовал у мэра отменить этот концерт. Напомним, концерт рок-исполнителя запланирован на 17 марта в «Экспоцентре».

Напомним, ранее в Новосибирске депутат городского Совета депутатов Сергей Сухоруков требовал отменить концерт хип-хоп исполнителя Элджея. По мнению политика, тексты кумира молодежи аморальны и пропагандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жестокость, мат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты не хотят пускать Элджея в Новосибирск

Выступление кумира молодежи запланировано на 8 марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU