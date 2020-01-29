Депутаты не хотят пускать Элджея в Новосибирск

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:20:12+03:00

Новосибирский депутат обратился в прокуратуру с просьбой проверить тексты Элджея. Фото: соцсети

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Депутат городского Совета депутатов Сергей Сухоруков письменно обратился к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву. Народный избранник просит отменить концерт известного российский хип-хоп-исполнителя Элджея в Новосибирске.

Выступление кумира молодежи должно пройти 8 марта. Депутат считает тексты «звезды» аморальными.

— По моему мнению, содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали. Они пропагандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жестокость, мат, — пишет в своем обращении Сухоруков.

Депутат хочет, чтобы концерт Элджея в Новосибирске отменили.

Депутат просит областную прокуратуру проверить содержание текстов рэпера на соответствие закону, и если есть нарушение, то отменить концерт Элджея в Новосибирске.

В областной прокуратуре сказали, что пока им обращение депутата не поступило.

— По закону, когда письмо к нам поступит, мы в течение семи дней примем решение инициировать проверку или нет, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU