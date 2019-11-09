«Мат и призыв к насилию»: ФАС признала песни Элджея опасными для детей
В Новосибирске в УФАС убеждены, что творчество популярного рэпера Элджея опасно для детей.
В песнях «звезды» содержится мат, а также призыв к насилию, выпивке и употреблению наркотиков.
Разбирательства начались после того, как в феврале этого года православный активист из Бердска Иван Квасницкий обратился в прокуратуру. Он настаивал на том, чтобы песни известного рэпера проверили, а также обратили внимание на организацию его концерта в Новосибирске, который прошел в марте.
По словам активиста, на плакатах Элджея был указан возрастной ценз для посетителей 12+, а на самих билетах 18+.
После проверки ФАС признал эту рекламу незаконной, потому что занижен возрастной ценз. По мнению ФАС, на баннерах организаторы должны были разместить категория «18+», а не «12+».
Известно, что Элджей на рассмотрение дела не явился.
ФАС решила не выдавать предписание артисту, поскольку период размещения рекламы, о которой идет речь, ограничен сроком действия договора, а он действовал только до 8 марта 2019 года. Зато было решено возбудить дело об административном нарушении.
О решении ФАС активист Иван Квасницкий узнал от КП-Новосибирск:
— Справедливость восторжествовала, — отметил Иван. — Хотя мое твердое убеждение, что дело вовсе не в возрастном цензе. Мне далеко за 18 лет, но когда я начал изучать творчество Элджея я «отравился». Вот слова из его песни: «Эй, биомусор, как тебе туса…» — это же обращение к фанатам, по сути это дискриминация, мне бы было неприятно. Культуру в человеке надо воспитывать, и прежде всего в молодежи.
Сам Элджей эту ситуацию не комментирует.
ИСТОЧНИК KP.RU