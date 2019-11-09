2019-11-09T09:57:22+03:00
Общество

«Мат и призыв к насилию»: ФАС признала песни Элджея опасными для детей

На артиста завели дело об административном правонарушении
Ульяна ДЖАНКОВА
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За мат и призыв к насилию ФАС признал творчество Элджея опасным для детей. Фото: соцсетиЗа мат и призыв к насилию ФАС признал творчество Элджея опасным для детей. Фото: соцсети
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В Новосибирске в УФАС убеждены, что творчество популярного рэпера Элджея опасно для детей.

В песнях «звезды» содержится мат, а также призыв к насилию, выпивке и употреблению наркотиков.

Разбирательства начались после того, как в феврале этого года православный активист из Бердска Иван Квасницкий обратился в прокуратуру. Он настаивал на том, чтобы песни известного рэпера проверили, а также обратили внимание на организацию его концерта в Новосибирске, который прошел в марте.

По словам активиста, на плакатах Элджея был указан возрастной ценз для посетителей 12+, а на самих билетах 18+.

После проверки ФАС признал эту рекламу незаконной, потому что занижен возрастной ценз. По мнению ФАС, на баннерах организаторы должны были разместить категория «18+», а не «12+».

Известно, что Элджей на рассмотрение дела не явился.

ФАС решила не выдавать предписание артисту, поскольку период размещения рекламы, о которой идет речь, ограничен сроком действия договора, а он действовал только до 8 марта 2019 года. Зато было решено возбудить дело об административном нарушении.

О решении ФАС активист Иван Квасницкий узнал от КП-Новосибирск:

— Справедливость восторжествовала, — отметил Иван. — Хотя мое твердое убеждение, что дело вовсе не в возрастном цензе. Мне далеко за 18 лет, но когда я начал изучать творчество Элджея я «отравился». Вот слова из его песни: «Эй, биомусор, как тебе туса…» — это же обращение к фанатам, по сути это дискриминация, мне бы было неприятно. Культуру в человеке надо воспитывать, и прежде всего в молодежи.

Сам Элджей эту ситуацию не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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