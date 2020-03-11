2020-03-11T20:00:58+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили «Крымскую весну»

Об этом стало известно накануне мероприятия
Татьяна СОЛОВОВА
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Эпидемиологи принимают все меры, чтобы болезнь не проникла в регион.Эпидемиологи принимают все меры, чтобы болезнь не проникла в регион.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 15 марта, в Новосибирской области должны отмечать присоединение Крыма к России, в числе мероприятий был запланирован и традиционный фестиваль «Крымская весна». Но все пришлось отменить.

- Такие меры приняты, чтобы обеспечить безопасность в связи с непростой ситуацией с коронавирусом, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

Напомним, ни одного заболевшего коронавирусом на территории Новосибирской области не было. Сейчас ученые «Вектора» работают на вакциной, которая поможет победить опасную заразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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