2020-02-27T05:07:35+03:00
Здоровье

«Некоторым заколачивают двери, чтобы не вышли»: сибирячка не может выбраться из Китая, охваченного коронавирусом

Блогер Екатерина Чумаченко живет в Шэньчжэне. В этом городе из-за эпидемии контролируют каждого человека, питаться в кафе не разрешают
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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У девушки из Новосибирска сложности с ночлегом в Китае. Фото: www.instagram.com/katgrassУ девушки из Новосибирска сложности с ночлегом в Китае. Фото: www.instagram.com/katgrass
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Власти Китая изо всех сил пытаются блокировать распространение коронавируса. В некоторых городах страны жизнь похожа на сцены постапокалиптического фильма. Особенно тяжело приходится иностранцам, которые не покинули Поднебесную вовремя.

В Шэньчжэне сейчас находится блогер из Новосибирска Екатерина Чумаченко. Надеясь устроиться на работу, она приехала в Китай месяц назад. Но оказалась там в самое неподходящее время.

Екатерина ехала в Китай, чтобы работать, но оказалась в городе, закрытом на карантин. Фото: www.instagram.com/katgrass

Екатерина ехала в Китай, чтобы работать, но оказалась в городе, закрытом на карантин. Фото: www.instagram.com/katgrass

- Объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, и с каждым днем ситуация все хуже. Здесь следят за передвижением людей между городами: огородили все жилые районы заборами и установили пропускные пункты. Через них можно пройти, только измерив температуру и зарегистрировавшись в официальном мобильном приложении, которое есть у каждого жителя Китая. Оно сканируется на входе и выходе из дома, там указывается вся информация. Даже твой маршрут, где ты жил и находился до этого момента. В связи с карантином у некоторых жителей в прямом смысле заколачивают двери, эти люди физически не могут выйти из дома, - рассказала Екатерина КП-Новосибирск.

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При таком контроле снять жилье приезжим стало куда сложнее. Люди рискуют остаться без крова.

- Китайцам запретили сдавать жилье, даже в хостел попасть невозможно, если он находится на территории жилых домов. Я столкнулась с серьезной проблемой: мне негде было ночевать, до сих пор сложности с этим вопросом. Охрана и полиция не пускают в дом, если у вас там нет квартиры, специальной регистрации, - описывает пораженный вирусом город сибирячка. - Людей на улице мало. Все ходят в масках, а некоторые даже в перчатках и очках. Безлюдно еще и потому, что в некоторых районах можно выходить из дома только раз в несколько дней - за продуктами и медикаментами. Охрана очень строго следит за этим.

Все передвижения - после измерения температуры. Фото: www.instagram.com/katgrass

Все передвижения - после измерения температуры. Фото: www.instagram.com/katgrass

Наша собеседница несколько ночей провела у знакомых, сумев попасть на их территорию. Потом сняла комнату в отеле, где - просто повезло! - иностранке позволили пожить. Купить товар или услугу, даже право на проезд в общественном транспорте, тоже не так просто, как было прежде.

- В метро запретили платить наличкой - оплата только с помощью специального китайского приложения, к которому привязана карта. Иностранными картами платить нельзя. Чтобы просто зайти в метро, нужно предоставить документы, измерить температуру, а также зарегистрироваться в приложении. Вы должны подтвердить, что ваша температура не превышает 37,3. Если хотите зайти в магазин или кафе, вам также измеряют температуру. В заведениях питаться не позволяют - можно только взять еду с собой, - делится непростой ситуацией Екатерина Чумаченко.

Сейчас девушка-блогер решает, каким маршрутом ей проще всего покинуть осажденную вирусом страну. Известно, что в придачу ко всему у нее финансовые трудности. Надежда найти работу в Китае в такое время оказалась напрасной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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