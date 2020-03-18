Лифчик в помощь: самые неожиданные маски от коронавируса. Они помогут!

Игра в маски-шоу набирает популярность. Сперва в Китае, затем в Италии, а теперь и в других странах люди прячут рты и носы от вируса. В российских аптеках тоже - ажиотаж, и с масками случаются перебои. И что же делать, если, вдруг, окажешься рядом с толпой чихающих людей? Из чего можно быстро смастерить маску? Кружок «очумелые ручки» возглавил я, а в ассистентки взял нашу молодую корреспондентку Анну Пашагину.

Такая маска не придаст привлекательности, но она — самая надежная.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«МАРЛЕВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК» ОТ ЧИНОВНИКОВ

Нам на радость пришло письмо от новосибирской мэрии. А в нем - рецепт самодельной маски. И не говорите после этого, что власти о нас не заботятся.

«Между слоями марли нужно проложить вату, но тогда маску нельзя будет постирать, - написали в инструкции чиновники. - Верхние углы марлевого прямоугольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть — закрывать подбородок».

В таком виде и на маскарад можно отправиться.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы с Аней слепили этот марлевый «пирожок» за 5 минут. Цена его – сущие копейки. Если посчитать, сколько материала потребовала поделка – не выйдет и червонца. Срок годности – четыре часа, сказано в инструкции от мэрии.

Маска-шарфик – так мы назвали наше ватно-марлевое произведение искусства, чуть затрудняет дыхание, но преимущества – налицо (или, если хотите - на лице). Такая маска уверенно держится на голове, согревает нос в прохладу. Стиль - винтажный (А что? Говорят, ретро снова в моде). Не сильно бросается в глаза прохожим. Но выглядит скучно. Добавим нотку креатива.

Неплохой образ для соцсетей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ФРУКТОВАЯ БРОНЯ

Благо, китайцы уже козырнули фантазией. Так что смело ступаем на тропу, проторенную соседями по материку. Попробуем сделать не хуже. В интернете полно фото, как азиаты прячут носы в цитрусовых. Вот до чего коронавирус довел.

- Покупай фрукты покрупнее. Мандаринкой с твоим носом мы точно не отделаемся, - иронизирует ассистентка.

Обладатель такой маски может наслаждаться приятным ароматомФото: Алена МАРТЫНОВА

Мы выбрали самый большой грейпфрут. Разрезали шкурку, чтобы получились две полусферы, извлекли мякоть, и вот у нас – две желтые чашечки. Наперегонки превращаем их в респираторы: по бокам делаем ножом дырки, в них продеваем резинку. Внутрь подкладываем марлю с ватой. Свой цитрус я для надежности прошил: парой стежков закрепил материю внутри. Кожура, к счастью, выдержала, не порвалась.

Сперва неудобно, а потом привыкаешьФото: Алена МАРТЫНОВА

Тестируем на улице.

– Что с вами такое? В продуктовом - акция какая-то? – шарахнулся от нас мужик.

Иду и представляю, что вирусы также шарахаются. Летят мне навстречу, но падают навзничь, ударяясь об оранжевую броню.

Каждый может выбрать маску на свой вкус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДАРТ ВЕЙДЕР ПО-РУССКИ

Следующая жертва беспощадных экспериментов: бутыль от воды. В сети – море картинок, где такая тара превращается в прозрачную каску. Беру шестилитровую бутылку, вспарываю вдоль. Вот мой «скворечник» и готов. Эта примерка оказалась самой сложной. Мне пришлось избавиться от очков, и помучиться, втискивая свое круглое лицо в эту «каску». Противогаз на уроках ОБЖ налезал куда легче. Но в итоге втянул щеки, справился, надел... Сразу почувствовал, что тяжело дышать.

- Пробку-то сними, задохнешься! - Кричит Анна, спасая меня от премии Дарвина.

«Не лезь в бутылку!» — говорили мне. А я полез.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Быстро открутил крышку, дышать стало легче. Но все равно чувствую себя Дартом Вейдером.

Есть и преимущества такого «шлема». Через горлышко можно засунуть в рот что-нибудь съедобное. Банан протиснулся с трудом, а вот корнишоны прошли бы со свистом. Курильщикам тоже будет впору. Можно пить чай, если через трубочку.

А вот прогулка в таком наряде получилась – не очень. Все запотело напрочь, чувствую себя слепым котенком. Но думаю, летом будет проще. В таком виде попробовали сунуться в автобус, кондуктор, кажется, перекрестилась…

К сожалению, такая маска быстро запотевает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МУЖЧИНА В ЛИФЧИКЕ – ЭТО НОРМА

Этот эксперимент – самый пикантный: «перекуем» на респираторы новенький бюстгальтер. Делим по одной чашечке – вот тебе и маска. «Родные» бретельки жалеть не будем: в нашем случае – коротковаты. Срезаем. Вместо них – обычная резинка из магазина тканей. Пара нажатий на корпус степлера, и вот уже ремешок приделан к маске. Цена такого удовольствия: 300 рублей – на двоих. Хотя любители изысканного белья могут сделать себе лакшери-маски – тысяч за 5, а то и за 10.

- Тебе идет, так и носи! - Развеселилась моя коллега по экспериментам, когда я натянул на нос чашечку бюстгальтера.

Мужчина в лифчике — что тут такого?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вообще-то, с лифчиком на лице привлекаешь куда меньше внимания, чем с бутылкой. Издалека никто и не поймет, из чего сделан такой респиратор. А если обрезать вот эти всякие ажурные рюшечки – так и вовсе деловой стиль получится.

И надо признать – удобно. Нигде не давит, дышится свободно. Еще девушки вниманием радуют.

- Молодой человек, у вас лифчик видно, - пошленько хохотнула на улице незнакомка, быстро смекнув из чего сделан мой респиратор.

Куда же теперь кофе заливать? Рты-то закрыты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ваша маска – противочумная!»

Свои поделки мы показали вирусологу, ведущему научному сотруднику Института клинической и экспериментальной медицины Александру Чепурнову. Тот посмеялся и вынес вердикт – каждая имеет право на существование:

- Защитит любая из этих масок, но при условии, что надевает ее человек с вирусом, то есть больной, а защитить нужно прохожих. Если же вы здоровы и хотите защититься от вируса маской, то тут самая надежная – это ватно-марлевая повязка. Она у вас получилась добротная – практически противочумная. В маске-бутылке я, конечно, ощущаю «китайские» мотивы, но на деле она не поможет. А вот последняя подойдет для любителей женского тепла. Себе я бы такую и выбрал, - смеется Чепурнов. – Что же касается дизайна, то лучший, на мой взгляд, – у грейпфрута. Еще плюс от него опять же – витамины…

Иногда снять маску также приятно, как туфли.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОШЕЛЕК

Во сколько нам обошелся эксперимент?

Бюстгальтер - 299 рублей

Моток резинки - 49 рублей

Вата хирургическая - 60 рублей

Некоторые горожане с удивлением смотрят на обладателей масок. Интересно, почему?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марля медицинская - 60 рублей

Бинт нестерильный - 30 рублей

Бутылка воды 6 литров – 47 рублей

Грейпфрут – 57 рублей

Степлер был в редакции бесплатно.

Итого: 602 рубля.

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