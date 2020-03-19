«Это уже не смешно»: новосибирцев возмутили двое мужчин, разгуливающих в противогазах и костюмах химзащиты

19 Март 2020 2020-03-19T06:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Авиастроителей в Новосибирске заметили двоих человек в противогазах и химзащитных костюмах. Молодые люди не спеша шли по дворам. Неизвестно, решили ли они себя обезопасить от угрозы коронавируса или просто развлекаются.

Предусмотрительных сибиряков заснял на телефон очевидец и выложил в группу «Инцидент Новосибирск».

Подписчики группы отреагировали неоднозначно: одни серьезно переживают из-за заболевания, а другие же написали, что шум вокруг вируса и всеобщая паника их начинают раздражать:

— Шутки шутками, а ситуация страшная. Кушайте чеснок для профилактики.

— Я, если честно, сегодня в девять вечера шла мимо парка Кирова. И там парень, не доходя до нас метров десять, надел противогаз и пошел к нам навстречу, постоял возле нас и пошел дальше. Не поняла юмора.

— Будто у каждого новосибирца есть костюм химзащиты и противогаз. Ну конечно для защиты парни вышли.

— Опасения опасениями, но что-то уже перебор, паранойя какая-то у всех, — написали они в комментариях.

Напомним, 18 марта в Новосибирске обнаружили первую зараженную коронавирусом: женщина с характерными симптомами прилетела из Парижа. Ее доставили в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачево. До этого из-за угрозы заражения в Сибири объявили режим повышенной готовности.

На улицах Новосибирска заметили людей в противогазах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни с кем не контактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее)

Режим повышенной готовности в Сибири из-за коронавируса: в Новосибирск вирус попал из Франции, а в Томск — с выставки собак

В Сибири объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса — в Томской и Новосибирской областях зарегистрированы первые случаи заражения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU