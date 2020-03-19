2020-03-19T06:36:02+03:00
Общество

«Это уже не смешно»: новосибирцев возмутили двое мужчин, разгуливающих в противогазах и костюмах химзащиты

Их увидели в Калининском районе
Надежда РЫЖКИНА
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Парней заметили на улицей Авиастроителей. Фото: стоп-кадрПарней заметили на улицей Авиастроителей. Фото: стоп-кадр
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На улице Авиастроителей в Новосибирске заметили двоих человек в противогазах и химзащитных костюмах. Молодые люди не спеша шли по дворам. Неизвестно, решили ли они себя обезопасить от угрозы коронавируса или просто развлекаются.

Предусмотрительных сибиряков заснял на телефон очевидец и выложил в группу «Инцидент Новосибирск».

Подписчики группы отреагировали неоднозначно: одни серьезно переживают из-за заболевания, а другие же написали, что шум вокруг вируса и всеобщая паника их начинают раздражать:

— Шутки шутками, а ситуация страшная. Кушайте чеснок для профилактики.

— Я, если честно, сегодня в девять вечера шла мимо парка Кирова. И там парень, не доходя до нас метров десять, надел противогаз и пошел к нам навстречу, постоял возле нас и пошел дальше. Не поняла юмора.

— Будто у каждого новосибирца есть костюм химзащиты и противогаз. Ну конечно для защиты парни вышли.

— Опасения опасениями, но что-то уже перебор, паранойя какая-то у всех, — написали они в комментариях.

Напомним, 18 марта в Новосибирске обнаружили первую зараженную коронавирусом: женщина с характерными симптомами прилетела из Парижа. Ее доставили в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачево. До этого из-за угрозы заражения в Сибири объявили режим повышенной готовности.

На улицах Новосибирска заметили людей в противогазах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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