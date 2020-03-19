В Новосибирске из-за угрозы коронавируса закрыли все суды

19 Март 2020 2020-03-19T07:28:06+03:00

Заявления и ходатайства сибиряков просят подавать в электронном виде или через почту

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске с четверга, 19 марта, закрыты все суды из-за угрозы распространения коронавируса. Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета Судей появилось на сайте Новосибирского областного суда.

С 19 марта по 10 апреля сибиряки не смогут прийти в суд и подать иск. Отправить необходимые документы можно будет только через электронные интернет-приемные или по почте России. Судьи рассмотрят дела только безотлагательного характера в порядке приказного, упрощенного производства.

— Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания, — так написано в постановлении.

Напомним, 18 марта в Новосибирске была зарегистрирована первая зараженная коронавирусом сибирячка — она прилетела рейсом SU 1456 из Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни с кем не контактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске.

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее).

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске: человек изолирован

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске был выявлен в минувшие сутки (подробнее).

Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе (подробнее).

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU