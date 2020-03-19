В Новосибирске из-за угрозы коронавируса закрыли все суды
В Новосибирске с четверга, 19 марта, закрыты все суды из-за угрозы распространения коронавируса. Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета Судей появилось на сайте Новосибирского областного суда.
С 19 марта по 10 апреля сибиряки не смогут прийти в суд и подать иск. Отправить необходимые документы можно будет только через электронные интернет-приемные или по почте России. Судьи рассмотрят дела только безотлагательного характера в порядке приказного, упрощенного производства.
— Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания, — так написано в постановлении.
Напомним, 18 марта в Новосибирске была зарегистрирована первая зараженная коронавирусом сибирячка — она прилетела рейсом SU 1456 из Франции.
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