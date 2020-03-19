Могут быть заражены: разыскиваются пассажиры рейса SU 1462 «Шереметьево» - «Толмачево»

19 Март 2020 2020-03-19T06:36:52+03:00

Эти люди летели на одном лайнере с сибирячкой, у которой диагностировали коронавирус

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В четверг, 19 марта, стал известен номер рейса, которым 15 марта прилетела в Новосибирск женщина, зараженная коронавирусом. Это рейс SU 1462 компании «Аэрофлот». Пассажиров, летевших с сибирячкой, просят звонить по номеру 112.

— Вниманию пассажиров авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU 1462, вылетевшим из аэропорта Шереметьево и прибывшим в аэропорт Толмачево 15 марта. В случае, если с вами еще не связались представители оперативного штаба, вам рекомендуется обратиться на региональную горячую линию по телефону 112, — сообщает пресс-служба Правительства и Губернатора Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников обещает прокомментировать ситуацию 19 марта на брифинге в Правительстве Новосибирской области в 10.30.

Напомним, сибирячка прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в новосибирский аэропорт Толмачево. 15 марта ее госпитализировали в инфекционную больницу, почти сразу после прилета.

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