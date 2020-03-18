Новосибирцы опустошают полки в магазинах из-за коронавируса, а зря: объясняем почему
Читатель КП-Новосибирск Вадим Горбенко рассказал о том, в новосибирских супермаркетах опустели полки. Мужчина зашел в магазин, расположенный по улице Кутателадзе в Советском районе за солью, но ушел с пустыми руками.
— Полки пустые, а на кассе в 20.00 часов было народу, как будто в преддверии Нового года: по 10-15 человек. Все стояли с полными тележками, в основном в них были консервы, — поделился с КП-Новосибирск удивленный новосибирец. — Я подумал, что за ажиотаж, потом услышал от персонала, что продукты есть, но на деле никто не торопился их ставить на витрины.
Мужчина пришел за солью, но ее уже раскупили. Фото: Вадим Горбенко
Вадим заинтересовался, какова ситуация в других супермаркетах. Сибиряк обещал проверить, да и соль он так еще и не купил, а он очень мужчине нужна.
В свою очередь в минпромторг Новосибирской области уверяет, что в регионе еды хватит всем.
В минпромторге уверяют, что еды хватит всем. Фото: Вадим Горбенко
— Продовольственные магазины и рынки региона имеют достаточный запас продуктов первой необходимости, в первую очередь местного производства, пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров, — говорится в сообщении ведомства. — По информации крупных ритейлеров, в случае особой необходимости торговые сети подтвердили готовность увеличить объемы поставок широкого ассортимента товаров в свои торговые объекты. В отдаленные села районов продукты доставляют автолавки, рынки и сфера потребкооперации работает стабильно и имеет достаточный запас товаров.
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