Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших

20 Март 2020 2020-03-20T17:17:25+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года увеличилось

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В пятницу, 20 марта, стало известно, что количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года увеличилось: заболело еще два сибиряка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

- За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 регионах, два из них - в Новосибирской области, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области стало известно 18 марта: туристка заразилась, когда была на отдыхе в Париже. Спустя сутки диагноз подтвердился у еще одной сибирячки: она вернулась из Италии, где отдыхала с мужем. Правда, ярких симптомов заболевания у нее нет.

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