2020-03-27T06:54:09+03:00
Общество

Сидите дома: из-за угрозы коронавируса в полиции попросили новосибирцев не приходить

Обращения можно отправить почтой или через интернет
Ульяна ДЖАНКОВА
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В полиции ограничили личный прием граждан.В полиции ограничили личный прием граждан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С пятницы, 27 марта, в полиции приостановили личный прием граждан. Это связано с угрозой коронавируса.

— Свои обращения рекомендуем отправлять почтой или электронной форме, используя сервис на официальном сайте МВД «Прием обращений граждан и организаций». Еще можно воспользоваться почтовым ящиком органа внутренних дел РФ, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, также в Новосибирске ограничена работа торговых центров. Власти предложили работать только продуктовым магазинам и отделам, где продают товары первой необходимости. Это мера связана с тем, чтобы не допустить массового скопления людей.

Также в барах, кафе и ресторанах рекомендовано сидеть друг от друга не ближе метра, запрещено курить кальяны. Следующая неделя объявлена нерабочей.

На 27 марта зафиксировано 5 заболевших коронавирусом. Все они госпитализированы, находятся под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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