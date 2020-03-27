Сидите дома: из-за угрозы коронавируса в полиции попросили новосибирцев не приходить

27 Март 2020 2020-03-27T06:54:09+03:00

Обращения можно отправить почтой или через интернет

Изменить размер текста: A A

С пятницы, 27 марта, в полиции приостановили личный прием граждан. Это связано с угрозой коронавируса.

— Свои обращения рекомендуем отправлять почтой или электронной форме, используя сервис на официальном сайте МВД «Прием обращений граждан и организаций». Еще можно воспользоваться почтовым ящиком органа внутренних дел РФ, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, также в Новосибирске ограничена работа торговых центров. Власти предложили работать только продуктовым магазинам и отделам, где продают товары первой необходимости. Это мера связана с тем, чтобы не допустить массового скопления людей.

Также в барах, кафе и ресторанах рекомендовано сидеть друг от друга не ближе метра, запрещено курить кальяны. Следующая неделя объявлена нерабочей.

На 27 марта зафиксировано 5 заболевших коронавирусом. Все они госпитализированы, находятся под наблюдением врачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске из-за коронавируса.

Об этом рассказали в региональном правительстве. (подробнее)

Не курить кальяны и сидеть в метре друг от друга: как будут работать кафе и клубы в Новосибирске из-за угрозы коронавируса.

Об рассказали в минпромторге Новосибирской области. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU