2020-03-26T11:34:19+03:00
Общество

Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске из-за короновируса

Об этом рассказали в региональном правительстве
Ульяна ДЖАНКОВА
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Работу ТЦ в Новосибирске ограничат.Работу ТЦ в Новосибирске ограничат.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 26 марта, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка рассказал о том, как в регионе противостоят угрозе коронавируса.

Он рассказал, что полностью торговые центры и магазины не закроют. Но их работу ограничат.

— Мы рекомендуем оставить работу продовольственных магазинов, и тех отделов, где продают товары первой необходимости. В остальном мы можем потерпеть, — сообщил Сергей Семка.

Замгубернатора отметил, что это не запрет, а только рекомендация, но он надеется на благоразумие владельцев магазинов.

Более полный перечень ограничений работы ТЦ и магазинов для всех регионов будет готов чуть позже.

Напомним, на 26 марта в Новосибирской области 5 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все эти люди вернулись из поездок в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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