Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске из-за короновируса
В четверг, 26 марта, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка рассказал о том, как в регионе противостоят угрозе коронавируса.
Он рассказал, что полностью торговые центры и магазины не закроют. Но их работу ограничат.
— Мы рекомендуем оставить работу продовольственных магазинов, и тех отделов, где продают товары первой необходимости. В остальном мы можем потерпеть, — сообщил Сергей Семка.
Замгубернатора отметил, что это не запрет, а только рекомендация, но он надеется на благоразумие владельцев магазинов.
Более полный перечень ограничений работы ТЦ и магазинов для всех регионов будет готов чуть позже.
Напомним, на 26 марта в Новосибирской области 5 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все эти люди вернулись из поездок в Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU