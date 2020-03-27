2020-03-27T08:54:58+03:00
Общество

Вернулись из Таиланда: В Новосибирске с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 ребенка

У них врачи зафиксировали симпотомы простуды
Ульяна ДЖАНКОВА
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Четырех детей госпитализировали с подозрением на коронавирус.Четырех детей госпитализировали с подозрением на коронавирус.
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В детскую больницу №3 за сутки поступило 4 ребенка. Они вернулись из поездки в Таиланд и у них наблюдаются легкие признаки ОРВИ.

Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

— Сейчас там 11 детей. Результаты их анализов пока неизвестны. Дети в удовлетворительном состоянии, — рассказали в минздраве.

Кроме того, в инфекционной больнице №1 сейчас находятся 55 человек. Они также приехали из заграничных поездок, либо контактировали с зараженными коронавирусом. Из них 20 человек ждут результаты, а у 30 — они отрицательные.

Напомним, в регионе выявлено 5 больных коронавирусом. Все они также в больнице. Их отпустят только тогда, когда результаты анализов будут отрицательными.

Напомним, в аэропорту «Толмачево» туристы, почувствовавшие первые признаки болезни, могут сразу обратиться к медикам. В «Толмачево» создан специально для этих целей медкабинет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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