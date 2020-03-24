2020-03-24T06:32:49+03:00
Общество

Туристов, прилетевших с кашлем и температурой, осмотрят в медкабинете «Толмачево»

Его создали специально, чтобы не пропустить коронавирус в город
Надежда РЫЖКИНА
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В кабинете осматривают всех, у кого есть симптомы ОРВИ. Фото: пресс-служба аэропорта «Толмачево»В кабинете осматривают всех, у кого есть симптомы ОРВИ. Фото: пресс-служба аэропорта «Толмачево»
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Из-за угрозы коронавируса в аэропорту «Толмачево» создали кабинет, где врачи «скорой помощи» осматривают заболевших туристов. Он находится в терминале Б (международные авиалинии).

Туда могут обратиться все, кто заметил у себя симптомы ОРВИ: жалуется на температуру, кашель и головную боль. Об этом КП-Новосибирск в аэропорту.

— Если есть признаки ОРВИ, любой человек на аэровокзале может обратиться в этот кабинет. Не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта, сотрудники компаний-арендаторов. Их осмотрит фельдшер «скорой помощи». Туда уже обращались за помощью, но о случаях госпитализации может рассказать только минздрав, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе «Толмачево».

Проверяют пассажиров и специалисты из Роспотребнадзора — они осматривают тех, кто прилетел из-за рубежа.

Также в аэропорту в зоне прилета местных рейсов круглосуточно дежурят медики. Среди них есть и волонтеры, студенты новосибирского медицинского колледжа. Тепловизором они измеряют температуру всем, кто прибыл в Новосибирск местными рейсами, и выдают памятки о профилактике коронавируса. Вместе со студентами работает их преподаватель и врач-эпидемиолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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