2020-03-27T08:36:32+03:00
Общество

«Остался только в шипучках»: в новосибирских аптеках раскупают парацетамол и антисептик

Это подтвердили фармацевты сразу нескольких сетей
Надежда РЫЖКИНА
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Из аптек новосибирцы раскупают недорогие антисептики и жаропонижающее.Из аптек новосибирцы раскупают недорогие антисептики и жаропонижающее.Фото: Виктория МИНАЕВА
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На двери одной из аптек Новосибирска появилось объявление о том, что в продаже нет масок, хлоргексидина и парацетамола. В другой точке антисептик есть, но маленькая баночка стоит около трехсот рублей.

КП-Новосибирск позвонила сразу в несколько аптек, чтобы узнать, как обстоят дела у них с этим.

— На эти товары повышенный спрос. «Хлоргексидин» весь разобрали, остался «Мирамистин», который дороже. Но парацетамол есть в наличии.

— Парацетамол доступен только в трех аптеках нашей сети в Новосибирске в виде шипучих таблеток и суспензии, в виде обычных таблеток не осталось. Хлоргексидин доступен в шести аптеках.

— В наших магазинах масок нет, хлоргексидина нет. Парацетамол еще остается. Их разбирают потому, что препараты относительно дешево стоят, — рассказали КП-Новосибирск в разных аптечных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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