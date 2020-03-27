Коронавирус 2020 в Новосибирске: на входе в ветклиники меряют температуру, а животных лечат по переписке

27 Март 2020 2020-03-27T20:55:17+03:00

Ветклиники работают в обычном режиме - им надо спасать жизни животных. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Зоомагазины и ветклиники не закроются несмотря на коронавирус 2020 в Новосибирске. Клиники работают в обычном режиме и столкнулись с потоком писем от владельцев собак и кошек. По словам ветеринарного врача клиники «Бэст» Сергея Горшкова, в день приходит по 10-15 писем, и такая же ситуация у коллег в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы будем работать по обычному графику, но в последние недели посетителей стало в разы меньше. Зато вал писем, сообщений и звонков — люди просят проконсультировать из дома, присылают фото. Некоторые боятся подхватить коронавирус от собак: в соцсетях кто-то распространяет дезинформацию, что псы переносят болезнь, — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Горшков.

Ветеринар призвал следовать общим рекомендациям — чаще мыть руки и меньше выходить из дома.

Важный момент: все ветклиники в регионе готовы к борьбе с коронавирусом, утверждает главный ветврач Новосибирской области Юрий Шмидт. Он уточнил, что на входе специалисты меряют температуру людям, проводят кварцевание каждые 20 минут. Усилены и другие санитарные меры — дезинфекцию, обработку препаратами.

— Недавно было проведено совещание ветеринаров на уровне области, и наши службы готовы к профилактике коронавируса, — сказал Юрий Шмидт.

Зоомагазины и ветеринарные аптеки также продолжат работу в обычном режиме. Как сообщили в сети зоомагазинов «Котмарт», никаких распоряжений относительно их работы не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU