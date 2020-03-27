2020-03-27T20:55:17+03:00
Общество

Коронавирус 2020 в Новосибирске: на входе в ветклиники меряют температуру, а животных лечат по переписке

Некоторые новосибирцы боятся, что собаки переносят коронавирус 2020 в Новосибирске
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Ветклиники работают в обычном режиме - им надо спасать жизни животных.Ветклиники работают в обычном режиме - им надо спасать жизни животных.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Зоомагазины и ветклиники не закроются несмотря на коронавирус 2020 в Новосибирске. Клиники работают в обычном режиме и столкнулись с потоком писем от владельцев собак и кошек. По словам ветеринарного врача клиники «Бэст» Сергея Горшкова, в день приходит по 10-15 писем, и такая же ситуация у коллег в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы будем работать по обычному графику, но в последние недели посетителей стало в разы меньше. Зато вал писем, сообщений и звонков — люди просят проконсультировать из дома, присылают фото. Некоторые боятся подхватить коронавирус от собак: в соцсетях кто-то распространяет дезинформацию, что псы переносят болезнь, — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Горшков.

Ветеринар призвал следовать общим рекомендациям — чаще мыть руки и меньше выходить из дома.

Важный момент: все ветклиники в регионе готовы к борьбе с коронавирусом, утверждает главный ветврач Новосибирской области Юрий Шмидт. Он уточнил, что на входе специалисты меряют температуру людям, проводят кварцевание каждые 20 минут. Усилены и другие санитарные меры — дезинфекцию, обработку препаратами.

— Недавно было проведено совещание ветеринаров на уровне области, и наши службы готовы к профилактике коронавируса, — сказал Юрий Шмидт.

Зоомагазины и ветеринарные аптеки также продолжат работу в обычном режиме. Как сообщили в сети зоомагазинов «Котмарт», никаких распоряжений относительно их работы не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из-за угрозы коронавируса создадут госпиталь на 800 коек

Пока в нем нет необходимости, но ситуация может измениться в любую минуту.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус 2020 в Новосибирске: на входе в ветклиники меряют температуру, а животных лечат по переписке
Собака родила щенков на территории детсада: новосибирские зоозащитники ищут им дом
Нерабочая неделя в Новосибирске: какие спектакли и концерты сибиряки смогут посмотреть онлайн
Мог уехать в Барнаул к друзьям: новосибирские волонтеры ищут пропавшего подростка в красной шапке
Министр здравоохранения: «В Новосибирской области есть 537 аппаратов для ИВЛ, готовых к работе»
«Ростелеком» открыл для новосибирцев доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Нерабочая неделя в Новосибирске: каким будет заработок с 30 марта по 3 апреля
«Принесем еду и лекарства»: волонтерский центр «Единой России» открылся для помощи сибирякам на карантине
Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 5229 человек
В Новосибирске суд оставил под стражей адвоката, замешанного в деле экс-начальника отдела СКР
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать поликлиники с 28 марта по 5 апреля
«Он бил людей ножом, а подруга все подожгла»: сибиряки устроили кровавую бойню в гостях
Нерабочая неделя в Новосибирске: в Минтруде рассказали, как будет оплачиваться труд с 30 марта по 5 апреля
Стало известно, закроют ли санатории в Новосибирской области
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса дополнительно купят 21 аппарат ИВЛ
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса создадут госпиталь на 800 коек
В Новосибирске первую пациентку с коронавирусом в начале следующей недели отпустят домой
Летнее расписание в аэропорту "Толмачево": когда начнет действовать, что изменится
«Предложил 1500 тысячи рублей»: сибиряка будут судить за то, что пытался дать взятку полицейскому
Вернулись из Таиланда: В Новосибирске с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 ребенка
«Теперь там пробка»: в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус
«Остался только в шипучках»: в новосибирских аптеках раскупают парацетамол и антисептик
«Это мнимый героизм»: депутата возмутило, что ее коллеги пришли на заседание без масок
Стало известно, почему закрывается новосибирский автовокзал на Красном проспекте
Сидите дома: из-за угрозы коронавируса в полиции попросили новосибирцев не приходить
Стало известно, где будет ждать суда мужчина, напавший с ножом на цветочницу