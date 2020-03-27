В Новосибирске из-за угрозы коронавируса создадут госпиталь на 800 коек

27 Март 2020 2020-03-27T11:07:39+03:00

Пока в нем нет необходимости, но ситуация может измениться в любую минуту

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В пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, что в Новосибирске будет создан госпиталь для больных коронавирусом. В нем одновременно смогут разместиться 800 пациентов.

— Сегодня мы не можем не реагировать на те вызовы, которые получаем со стороны всего мира, поэтому если сейчас не предпримем меры и не подготовимся к этому то, потому уже будет некогда этим заниматься. Мы создаем этот госпиталь, не знаем понадобится он или нет, но он у нас будет, отметил министр.

Известно, что под нужды госпиталя будет перепрофилирована детская больница №11.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области пять больных коронавирусом, детей среди них нет. Первую пациентку планируют выписать уже в начале следующей недели. У нее уже взяли контрольные анализы.

Министр здравоохранения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.

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Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU