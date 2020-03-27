В Новосибирске первую пациентку с коронавирусом в начале следующей недели отпустят домой

27 Март 2020 2020-03-27T10:52:05+03:00

У первой пациентки с коронавирусом берут контрольные анализы, если они будут отрицательные, ее отпустят домой.

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В пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и главный инфекционист региона Лариса Позднякова рассказали о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом. Они госпитализированы в инфекционную больницу.

— У нас у первой пациентки с коронавирусом взяты первые контрольные анализы, сегодня или завтра у нее возьмут вторые контрольные анализы, если все будет хорошо, то в начале следующей недели ее отпустят домой, — рассказала Лариса Позднякова. — В настоящее время госпитализировано пять пациентов с коронавирусом. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Одна пациентка имела признаки коронавирусной пневмонии. У нее сейчас наблюдается положительная динамика. Состояние ее удовлетворительное. За остальными также наблюдаем круглосуточно. Среди детей нет ни одного случая коронавирусной инфекции.

Также главный инфекционист отметила, что через стационары проходят по 150 человек в сутки. Это только те, кто прилетел из других стран с признаками ОРВИ. У всех у них берут анализы, и пока нет результатов, они находятся под наблюдением врачей в больнице.

Министр здравоохранинения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU