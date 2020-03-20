Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 марта 2020 года: женщина привезла вирус из Италии и сама не поняла, что болеет

В Новосибирской области уже два заболевших человека коронавирусом. Обе — женщины. Но если одна прилетела из Франции с температурой, вторая вернулась из Италии в Россию в хорошем самочувствии. Какое-то время она провела в своей квартире вместе с мужем в режиме самоизоляции.

— Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные, — сообщили в оперштабе.

На этом снимке тот самый вирус из Уханя. Фото: Роспотребнадзор.

Сейчас на домашнем двухнедельном карантине находятся 826 жителей области. У этих людей нет признаков болезни, но они или контактировали с инфицированными, или вернулись из стран с большим количеством заболевших COVID-19. С наблюдения снято уже 1003 человека — они точно здоровы. В инфекционной больнице №1 Новосибирска сейчас 48 пациентов: все они вернулись из-за границы с плохим самочувствием.

— У 32 — тесты отрицательные, у 16 взятые анализы, они в процессе обработки. В детской больнице №3 находятся шесть детей, вернувшиеся из-за границы, все они в удовлетворительном состоянии. У них взяты пробы на коронавирус, — сообщает оперштаб.

С КЕМ ЛЕТЕЛА ВТОРАЯ ЗАБОЛЕВШАЯ?

По данным оперативного штаба при правительстве региона, вторая заболевшая коронавирусом сибирячка заразилась в Италии: там она отдыхала вместе с супругом. Уже 7 марта семейная пара прилетели в Москву, а 8 марта на рейсе 2513 авиакомпании S7 пара вернулись в Новосибирск.

Муж заболевшей пока остался под наблюдением врачей, хотя все пробы показывают, что он здоров.

В соцсетях также появились слухи о возможной госпитализации врача «скорой помощи» в Новосибирске с подозрением на коронавирус. Источник «КП-Новосибирск» среди коллектива работников «скорой» опроверг эту информацию.

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ В ДЕТСКИЙ САД?

Власти объявили режим свободного посещения в детских садах. Теперь родители ребенка могут сами выбирать, посещать чаду детский сад или нет. В минобразования региона посоветовали, по возможности, сидеть с детьми дома и не посещать места массовых скоплений людей. Желательно никаких торговых центров и массовых праздников с аниматорами.

«ШКОЛЬНИКОВ ОТЛАВЛИВАТЬ НЕ БУДУТ» — ЭТО ФЕЙК

Новосибирцы получают в мессенджерах сообщения о якобы штрафах для родителей, чьих детей обнаружат в магазинах, на улицах или в транспорте «во время карантина». В министерстве образования назвали это фейком. Тем более, что режим карантина в Новосибирской области не введен.

— Да, мы отменили массовые мероприятия, но это не значит, что мы будем людей отлавливать и наказывать, ни в школах, ни в магазинах. Скорее всего, тот, кто это написал и расклеил, просто сеет панику, — сообщил КП-Новосибирск министр Сергей Федорчук.

ВАКЦИНА БУДЕТ ГОТОВА К КОНЦУ ГОДА

Новосибирские вирусологи продолжают работу над вакциной от коронавируса — и обещают закончить ее к концу 2020 года. В центре вирусологии «Вектор» уже создано шесть прототипов вакцины в разных технологических платформах, испытывать ее начнут на мышах, крысах и приматах.

ДРЕСС-КОД ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Больницы по всей Сибири заказывают костюмы для защиты от коронавируса у новосибирских производителей — объем заказов вырос в 10 раз. Особенно много заказов поступает из Томской области и Хабаровского края, потребность составляет от 50 до 100 штук комплектов в неделю. Раньше заказывали всего 3-5 штук, уверяют производители.

РОДИТЕЛИ ИСПУГАЛИСЬ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ

Директор Новосибирского открытого городского колледжа Сергей Чернышов попал в скандал из-за коронавируса, так как решил провести День открытых дверей 28 марта. Недовольные родители оборвали телефон журналистов и чиновников. Тогда министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук через «Комсомолку» успокоил мам и пап, что отменил мероприятие, договорившись об этом с директором.

— В понедельник, 16 марта, вышел приказ министерства образования, в нем есть четкие рекомендации, мы планировали меньше ста участников на этом мероприятии. Уже в среду, 18 марта, мы День открытых дверей отменили, о чем уведомили на своем сайте. Ситуация странная, ведь у родителей есть мой телефон, — на понимает повышенной тревожности взрослых Сергей Чернышов, директор колледжа.

МАЛЕНЬКИЙ И УЖАСНЫЙ

Новосибирские ученые сфотографировали коронавирус — фото моментально разлетелось по соцсетям и породило десятки мемов и шуток.

Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.

На снимке изображен круг, окруженный «короной». Размер вируса составляет около 100-120 нанометров, это миллиардные доли метра.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА — В ТРЕНДЕ

Сибирский дизайнер воспользовалась особой любовью населения к рулонам в эти дни. И создала брошь и серьги с туалетной бумагой.

Мастерица из Новосибирска решила создать коллекцию украшений с декором в виде рулончиков туалетной бумаги. Фото: личный архив.

На волне популярности шуток про людей, массово скупающих этот товар, изделие получилось актуальным. Сибирячка оценила свой труд в 600 рублей за штуку, но пока нашелся лишь один покупатель.

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