Мода на коронавирус: сибирячка продает украшения с туалетной бумагой

19 Март 2020 2020-03-19T14:57:37+03:00

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Среди сибиряков коронавирус уже постепенно начинает задавать модные тренды. К примеру, мастерица из Новосибирска решила создать коллекцию украшений с декором в виде рулончиков туалетной бумаги: товаром, ставшим в последнее время очень популярным.

— Вообще, сама по себе эта идея не моя — я ее подсмотрела в интернете. Мне кажется, это неплохой способ, чтобы немного снять всеобщее напряжение. Разбавить панику, на фоне которой люди стали массово скупать в магазинах все от гречки до этой самой туалетной бумаги, — рассказала КП-Новосибирск дизайнер украшений Юлия.

По словам девушки, сделать такие украшения достаточно просто, особенно, если есть опыт в этом деле.

— На то, чтобы слепить эту брошь у меня ушло где-то около пяти минут. Да и на серьги тоже не много времени потребовалось. Они сделаны из полимерной глины, а из нее достаточно просто лепить: почти как из пластилина, только потом еще нужно поместить в печь для укрепления, — пояснила Юлия.

И брошь, и серьги девушка оценила в 600 рублей и опубликовала объявление о продаже на своей странице в фейсбуке, где она зарегистрирована под ником «Штучное Чудо». По словам мастерицы, пока желающих приобрести экстравагантные украшения совсем немного. А вот в сети идея стала очень популярна.

— Пока только один человек купил у меня серьги, желающих приобрести брошь пока не было. Но зато в сети идея всем понравилась: в фейсбуке и инстаграмме много лайков, репостов и комментариев. Я рада, что все правильно поняли общий посыл этих украшений: это карикатура, дизайнерская шутка, — говорит мастерица.

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