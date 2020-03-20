2020-03-20T03:03:37+03:00
Общество

Директор колледжа, где из-за угрозы коронавируса отменили День открытых дверей, прокомментировал свою поездку в Италию

Руководитель учебного заведения считает, что в обществе повышен градус истерии
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Сергей Чернышов уверяет, что отменил День открытых дверей в колледжа еще за день до того, как пожаловались родители.Сергей Чернышов уверяет, что отменил День открытых дверей в колледжа еще за день до того, как пожаловались родители.
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С КП-Новосибирск связался директор Новосибирского открытого городского колледжа Сергей Чернышов. Он рассказал, почему сразу не отменил День открытых дверей, который был намечен на 28 марта, и почему не находится на карантине, после поездки в Италию.

— В понедельник, 16 марта, вышел приказ министерства образования. Там четко написано, что нам никто ничего не запрещает. В этом приказе есть четкие рекомендации о проведении массовых мероприятий. Мы планировали меньше ста участников. У нас не объявлена чрезвычайная ситуация или запрет на все, есть рекомендации, — рассказал Сергей Чернышов. — В среду, 18 марта, мы День открытых дверей отменили, о чем уведомили на своем сайте. Ситуация с тем, что родители добились отмены мероприятия, странная, ведь у них есть мой телефон, есть чаты, они могли напрямую обратиться ко мне.

Сергей Чернышев предположил, что рядовая ситуация, которую можно было решить на уровне колледжа, дошла до министра образования, потому что сейчас из-за угрозы коронавируса «повышен градус общей истерии».

Сергей Чернышев отметил, что День открытых дверей состоится 28 марта, но удаленно — по телемосту.

Также Сергей Чернышов прокомментировал свою поездку в Италию.

— Да, мы на самом деле были в Италии с семьей с 24 декабря по 2 января. Двухнедельный карантин для пребывающих из Италии ввели гораздо позже, в конце февраля, — подчеркнул руководитель колледжа.

Напомним, родители возмутились тому, что учебное заведение в разгар эпидемии планирует проводить День открытых дверей. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком, который позвонил в учебное заведение и отменил мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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