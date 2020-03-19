«Это недопустимо!»: родители добились отмен Дня открытых дверей в новосибирском колледже

19 Март 2020 2020-03-19T09:47:56+03:00

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Родители детей, которые обучаются в Новосибирском городском открытом колледже озмутились тому, что учебное заведение в разгар эпидемии планируют проводить День открытых дверей. Об этом возмущенные люди рассказали КП-Новосибирск.

Мероприятие было запланировано на 28 марта для учеников 9 и 11 классов, с линейками и тремя парами лекций — все это должно было продлиться шесть часов.

— Это недопустимо! Насколько нам известно, директор этого частного колледжа вернулся недавно из Италии, где был в семейной поездке с супругой и ребенком, — негодует женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком. Он пообещал разобраться в этом. Позже он перезвонил в КП-Новосибирск.

— Я связался с директором колледжа. Он сказал, что все отменит, — ответил корреспонденту КП-Новосибирск министр образования Сергей Федорчук.

Напомним, в связи с угрозой заражения коронавирусом студентов перевели на удаленное обучение.

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