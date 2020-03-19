«Сеют панику»: министр образования опроверг сообщение о том, что родителей будут штрафовать

19 Март 2020 2020-03-19T13:50:10+03:00

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук опроверг сообщение о том, что в школах будут проводить рейда на наличие детей, а родителей будут штрафовать, если их ребенок находится на улице во время эпидемии коронавируса. Такая информация разлетелась по чатам.

— Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будет наказана школа. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом, — гласил текст объявления.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что объявление — фейк.

— Это ерунда. Ни я, ни мои коллеги такого распоряжения не давали. Да, мы отменили массовые мероприятия, объявили каникулы в школах, ввели свободное посещение в детских садах, перевели студентов на дистанционное обучение. Но это не значит, что мы будем людей отлавливать и наказывать, ни в школах, ни в магазинах. Это не в наших полномочиях. Скорее всего тот, кто это написал и расклеил, просто сеет панику, — сообщил Сергей Федорчук.

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