«Без мышей, харьков и обезьян не обойтись»: в Новосибирске тестируют вакцину от коронавируса
В Новосибирском научном центре «Вектор» разработали вакцину от коронавируса и начали ее тестировать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
— Прототипы вакцин основаны на шести различных технологических платформах. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики, — сообщают в Роспотребнадзоре.
Испытывать вакцину будут на животных: чувствительных мышах, крысах и приматах. Так ученые убедятся, что препарат в будущем защитит человека от вируса.
Как сообщает Роспотребнадзор, вакцину планирую начать использовать в конце этого года.
Напомним, накануне Роспотребнадзор показал, как выглядит коронавирус на фото. Вокруг пятна можно разглядеть «рогатки», из-за них вирус и получил свое название.
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