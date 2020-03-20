2020-03-20T05:07:55+03:00
Общество

«Без мышей, харьков и обезьян не обойтись»: в Новосибирске тестируют вакцину от коронавируса

Ее планируют внедрять в конце этого года
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске начали тестировать вакцину от коронавируса.В Новосибирске начали тестировать вакцину от коронавируса.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
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В Новосибирском научном центре «Вектор» разработали вакцину от коронавируса и начали ее тестировать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

— Прототипы вакцин основаны на шести различных технологических платформах. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Испытывать вакцину будут на животных: чувствительных мышах, крысах и приматах. Так ученые убедятся, что препарат в будущем защитит человека от вируса.

Как сообщает Роспотребнадзор, вакцину планирую начать использовать в конце этого года.

Напомним, накануне Роспотребнадзор показал, как выглядит коронавирус на фото. Вокруг пятна можно разглядеть «рогатки», из-за них вирус и получил свое название.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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