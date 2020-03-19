Маленький и опасный: в центре вирусологии «Вектор» сделали снимки китайского коронавируса
В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сфотографировали китайский коронавирус. Размер вируса составляет около 100-120 нанометров, это миллиардные доли метра.
- Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400, - коротко сообщили КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.
Вокруг круглого пятна видны те самые «рогатки» из-за которых вирус и получил свое прозвище «корона».
На этом снимке тот самый вирус из Уханя. Фото: Роспотребнадзор.
Центр вирусологии «Вектор» известен на всю страну, он находится рядом с маленьким научным городком Кольцово, в нем есть хранилище штаммов возбудителей мировых эпидемий. Эбола, лихорадка Марбург, натуральная оспа и другие страшные вирусы – находятся в специальном хранилище. Теперь коллекцию пополнил и коронавирус.
Именно в «Векторе» создали лицензированную тест-систему, которая позволяет определить, заражен ли человек вирусом CoViD-19. Сюда ежедневно привозят сотни проб анализов, кроме того сами тест-системы уже разослали практически во все регионы страны. Сейчас же ученые работают над вакциной против заболевания. Изготовлено 13 прототипов сыворотки, началось тестирование вариантов на животных. К июню ученые планируют завершить эту работу и предоставить одну или две вакцины, которые покажут лучшие свойства и эффективность.
Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.
Напомним, для профилактики заболевания коронавирусом следует применять те же меры, что и в сезон гриппа и ОРВИ:
- Регулярно мойте руки.
- Беритесь за поручни в общественном транспорте, перила только в перчатках.
- Старайтесь меньше прикасаться руками к глазам, носу, губам.
Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.
- Сократите посещение людных мест, по возможности перейдите на работу из «домашнего» офиса.
- Чаще проветривайте помещения, проводите регулярные влажные уборки.
- Занимайтесь физкультурой и сбалансировано питайтесь.
- Если вы вернулись из стран, где зафиксирована вспышка, сообщите об этом в поликлинику, а также по номеру 112. После этого нужно уйти домой на карантин 14 дней. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.
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