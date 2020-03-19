2020-03-19T14:49:18+03:00
Здоровье

Маленький и опасный: в центре вирусологии «Вектор» сделали снимки китайского коронавируса

Роспотребнадзор поделился с КП-Новосибирск фотографиями вируса CoViD-19. Снимки сделаны под микроскопом
Екатерина КОМЯКОВА
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Размер «модели» - 100-120 нанометров. Фото: Роспотребнадзор.Размер «модели» - 100-120 нанометров. Фото: Роспотребнадзор.
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В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сфотографировали китайский коронавирус. Размер вируса составляет около 100-120 нанометров, это миллиардные доли метра.

- Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400, - коротко сообщили КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.

Вокруг круглого пятна видны те самые «рогатки» из-за которых вирус и получил свое прозвище «корона».

На этом снимке тот самый вирус из Уханя. Фото: Роспотребнадзор.

На этом снимке тот самый вирус из Уханя. Фото: Роспотребнадзор.

Центр вирусологии «Вектор» известен на всю страну, он находится рядом с маленьким научным городком Кольцово, в нем есть хранилище штаммов возбудителей мировых эпидемий. Эбола, лихорадка Марбург, натуральная оспа и другие страшные вирусы – находятся в специальном хранилище. Теперь коллекцию пополнил и коронавирус.

Именно в «Векторе» создали лицензированную тест-систему, которая позволяет определить, заражен ли человек вирусом CoViD-19. Сюда ежедневно привозят сотни проб анализов, кроме того сами тест-системы уже разослали практически во все регионы страны. Сейчас же ученые работают над вакциной против заболевания. Изготовлено 13 прототипов сыворотки, началось тестирование вариантов на животных. К июню ученые планируют завершить эту работу и предоставить одну или две вакцины, которые покажут лучшие свойства и эффективность.

Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.

Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.

Напомним, для профилактики заболевания коронавирусом следует применять те же меры, что и в сезон гриппа и ОРВИ:

- Регулярно мойте руки.

- Беритесь за поручни в общественном транспорте, перила только в перчатках.

- Старайтесь меньше прикасаться руками к глазам, носу, губам.

Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.

Снимки сделаны с помощью микроскопа. Фото: Роспотребнадзор.

- Сократите посещение людных мест, по возможности перейдите на работу из «домашнего» офиса.

- Чаще проветривайте помещения, проводите регулярные влажные уборки.

- Занимайтесь физкультурой и сбалансировано питайтесь.

- Если вы вернулись из стран, где зафиксирована вспышка, сообщите об этом в поликлинику, а также по номеру 112. После этого нужно уйти домой на карантин 14 дней. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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