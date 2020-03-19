Детские сады переходят на свободное посещение из-за угрозы коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T10:32:57+03:00

О проводимой работе рассказал 19 марта на брифинге Сергей Федорчук

Министр образования Новосибирской области рассказал, как будут работать учебные заведения

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В четверг, 19 марта, на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будут работать все учебные заведения регионе.

В детских садах введен режим свободного посещения: приводить ребенка на занятия или нет, решает родитель. С 18 марта до 1 апреля все школьники досрочно отправлены на каникулы. Смотря по ситуации, они будут продлены до 12 апреля. Все студенты переведены на дистанционное обучение.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук обратился к родителям.

— Просьба по возможности занять детей дома в период каникул, чтобы минимизировать посещение ими мест массового скопления и исключить любую возможность каких-то контактов с заболевшим человеком. Самое главное сегодня — сохранять спокойствие и оперативно реагировать на ситуацию. Если есть подозрение на ОРВИ — сразу обратиться в медицинское учреждение, — отметил Сергей Федорчук.

Сейчас во всех учреждениях проводят санобработку.

Напомним, что в целях профилактики коронавируса в Новосибирской области отменяется ряд спортивных и социальных мероприятий. 18 марта в Новосибирской области введен режим повышенной готовности.

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