Из-за угрозы коронавируса весенние каникулы у новосибирских школьников начнутся раньше

16 Март 2020 2020-03-16T11:18:47+03:00

Соответствующий приказ будет направлен в понедельник, 16 марта, по всем образовательным организациям

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В понедельник, 16 марта, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что весенние каникулы у школьников начнутся раньше положенного времени. Это связано с угрозой коронавируса.

— Весенние каникулы у школьников должны начаться с 23 марта. Однако для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, они начнутся с 18 марта по 1 апреля. Дальше будем смотреть по ситуации, — сообщил Сергей Федорчук.

Напомним, в понедельник, 16 марта, должен быть подписан приказ о том, что по решению школ и родителей учебные заведения будут переходить на свободный график посещения. Дети будут учиться дистанционно или получать домашние задания через электронный дневник. Однако в министерстве подчеркивают: эта мера никак не связана с угрозой коронавируса, однако поможет школам и в ситуации, если опасная инфекция придет в регион.

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