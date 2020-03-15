Министр образования: в новосибирских школах с понедельника объявят свободное посещение
С приходом тепла все больше школьников заболевает ОРВИ и гриппом: сейчас в Новосибирской области на карантин закрыты более 100 классов. В связи с этом министерство образования Новосибирской области приняло важное решение.
- В понедельник, 16 марта, будет подписан приказ о том, что по решению школ и родителей учебные заведения будут переходить на свободный график посещения. Но это не значит, что все школы уходят на карантин, - объяснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области. – Директора школ будут отслеживать ситуацию, и если заболеваемость в каком-то классе превысит 40%, то класс закроют на карантин.
То есть дети будут учиться дистанционно или получать домашние задания через электронный дневник. Однако в министерстве подчеркивают: эта мера никак не связана с угрозой коронавируса, однако поможет школам и в ситуации, если опасная инфекция придет в регион.
- Мы не будем в этой ситуации что-то придумывать, а у школ уже будет готовый документ, как действовать, - говорит Сергей Федорчук.
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ИСТОЧНИК KP.RU