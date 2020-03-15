Министр образования: в новосибирских школах с понедельника объявят свободное посещение

15 Март 2020 2020-03-15T07:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С приходом тепла все больше школьников заболевает ОРВИ и гриппом: сейчас в Новосибирской области на карантин закрыты более 100 классов. В связи с этом министерство образования Новосибирской области приняло важное решение.

- В понедельник, 16 марта, будет подписан приказ о том, что по решению школ и родителей учебные заведения будут переходить на свободный график посещения. Но это не значит, что все школы уходят на карантин, - объяснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области. – Директора школ будут отслеживать ситуацию, и если заболеваемость в каком-то классе превысит 40%, то класс закроют на карантин.

То есть дети будут учиться дистанционно или получать домашние задания через электронный дневник. Однако в министерстве подчеркивают: эта мера никак не связана с угрозой коронавируса, однако поможет школам и в ситуации, если опасная инфекция придет в регион.

- Мы не будем в этой ситуации что-то придумывать, а у школ уже будет готовый документ, как действовать, - говорит Сергей Федорчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU