2020-03-19T16:29:08+03:00
Общество

В Новосибирске ищут пассажиров, летевших вместе со второй сибирячкой, больной коронавирусом

С ними связываются полицейские и медработники
Алена КУЛЕШОВА
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Специалисты Роспотребнадзора, полицейские и медработники связываются с пассажирами, летевшими одним рейсом с второй заболевшей коронавирусом жительницей Новосибирска.Специалисты Роспотребнадзора, полицейские и медработники связываются с пассажирами, летевшими одним рейсом с второй заболевшей коронавирусом жительницей Новосибирска.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Оперштабе Новосибирской области сообщили, что сейчас специалисты Роспотребнадзора, полицейские и медработники связываются с пассажирами, летевшими одним рейсом с второй заболевшей коронавирусом жительницей Новосибирска.

— Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции, — сообщили в оперштабе.

Напомним, в четверг, 19 марта, стало известно о новом заболевшем коронавирусом в Новосибирской области. Женщина летела из Италии через Москву в Новосибирск: у нас ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. О первом случае заболевания коронавирусом в Новосибирской области стало известно 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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