2020-04-02T21:08:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 апреля 2020 года: ОРВИ идет на спад, субботника не будет, а Парад Победы все-таки состоится

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Нарушители режима самоизоляции объявлены вне закона, их штрафуют.Нарушители режима самоизоляции объявлены вне закона, их штрафуют.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года озвучил оперативный штаб: врачи не выявили новых заболевших коронавирусом. Диагноз по-прежнему подтвержен у 10 человек.

Зато есть важное изменение: теперь наказание за нарушение правил карантина стало реальным. Полиция все чаще выписывает штрафы в 500 рублей, а прилетевших из Таиланда ждут две недели в закрытом пансионате под охраной Национальной Гвардии. Об этом и не только - в нашем обзоре.

В Новосибирске показали единственную капсулу для транспортировки больных коронавирусом.Алена МАРТЫНОВА

ОРВИ, УХОДИ!

Вместе с весной к врачам пришел вал вызовов с ОРВИ, но сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом в Новосибирской области наконец-то пошли на спад. На весь регион заболевших - 2 572 человека. Большинство людей спокойно выздоравливают дома, в больницах осталось только 52 человека.

ВТОРАЯ РОДИНА

Больше сотни уроженцев Киргизии, застрявших в аэропорту из-за закрытия авиасообщения, наконец нашли себе приют, но так и не могут вернуться на родину. Власти помогли расселить их по хостелам города, освободив залы ожидания аэропорта Толмачево. До этого пожилых граждан, беременных и детей размещали в комнатах отдыха при аэропорту.

ШТРАФЫ ЗА ЛЮБОПЫТСТВО

Семь новосибирцев поплатились за пренебрежение правилами самоизоляции - за это они заплатят рублем.Уже третий день суды штрафуют за нарушение режима домашней самоизоляции - каждый из семерых пополнит бюджет на 500 рублей. Нарушителей задерживают полицейские - и оформляют протокол по ч. 1 ст 19.4 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица оз домаргана, осуществляющего государственный надзор (контроль). Речь идет о тех сибиряках, которые были отправлены на карантин после прилета из-за границы или контакта с больным коронавирусом. Они нарушили запрет выходить из дома.

Материалы дела на таких «диссидентов» сразу передаются в мировой или районный суды. Оперативно судья выносит постановление и штраф назначается непослушному ответчику. По данным управления судебного департамента в Новосибирской области, такие решения были вынесены в Советском районе Новосибирска, городе Бердске и Черепановском районе Новосибирской области.

Однако, пока это единичные случаи. Сейчас полиция стремится убедить людей соблюдать правила самоизоляции и предупредить об отвественности - всего в области проведено 60 тысяч таких бесед.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

НЕ ХВАТАЙТЕСЬ ЗА СЕРДЦЕ

Один из главных центров лечения болезней сердца в России - клиника им. Мешалкина - не будет принимать плановых пациентов из Новосибирской области и других регионов. Больным пока придется подождать или искать другие возможности для профилактики и лечения. Но в экстренных случаях, когда речь идет об угрозе жизни, хирурги окажут помощь.

РОДНЫЕ ЛЕСА ВМЕСТО ОПАСНЫХ ДЖУНГЛЕЙ

Еще 1 апреля власти отправили целый самолет туристов, вернувшихся из Таиланда, отдыхать под замком в пансионат «Обские зори». Как рассказали в мэрии, это решение принималось быстро и оперативно. Прежних отдыхающих аккуратно выселили ищз санатория с извинениями, а на территории ввели особый режим, ее охраняют сотрудники Росгвардии. Поздним вечером 2 апреля в Новосибирске приземлился еще один самолет с туристами из Таиланда — их также отправят в обсервацию.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ПАРАД КАК БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, парад Победы 9 мая 2020 в Новосибирске должен состоятся. Власти с самого начала готовили обширную программу празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и точно не готовы отказаться от самой главной церемонии праздника.

- Лично я считаю, как офицер советской, российской армии, что участие в параде — это выполнение боевой задачи. А как известно, это должно быть выполнено в любых условиях. Сегодня подготовка к параду продолжается, — ответил на вопрос КП-Новосибирск Анатолий Локоть.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Новосибирцы устали от скуки и одиночества в режиме полной самоизоляции, некоторые решили на неделю взять из приюта собаку, лишь бы можно было выходить на улицу. В соцсетях появились объявления об аренде собак за 500 рублей в час, а для бесплатной прогулки с псом уже выстраивается очередь. Люди звонят зоозащитнице Алене Мезенцевой, просят дать животных под расписку, но общественница готова отдавать собак только в добрые руки.

УБРАТЬСЯ ЛУЧШЕ ДОМА

Общегородской субботник переносится из-за ситуации с коронавирусом. Однако городские службы не бросят чистить город, первые поливальные машины уже вышли на дороги 2 апреля. Мэр Новосибирска надеется, что перенос общегородской уборки того стоит - больше людей захотят выйти на улицу и убрать любимый город после долгой самоизоляции дома.

Напомним, продление нерабочей недели в Новосибирске до 30 апреля внесло свои коррективы в планы сибиряков. Чтобы ничего не нарушать, внимательно почитайте, как и по каким причинам люди могут выходить на улицу.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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